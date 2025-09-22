LG Electronics remporte 100 prix de design en 2025

LG Electronics (LG) s’est une nouvelle fois distingué sur la scène internationale en décrochant 100 récompenses dans les trois plus prestigieux concours de design : le Red Dot Design Award, l’iF Design Award et l’International Design Excellence Awards (IDEA).



Au Red Dot Design Award 2025, LG a été salué à travers 12 prix dans la catégorie Brands & Communication Design, notamment pour l’expérience utilisateur de ses plateformes intelligentes LG ThinQ et webOS, ainsi que pour le symbole FURON, reflet de son approche d’intelligence empathique.

L’entreprise a également reçu 35 prix en Product Design pour ses produits phares (réfrigérateurs, téléviseurs, climatiseurs, purificateurs d’air, solutions audio, moniteurs, etc) et a décroché le titre Best of the Best pour la machine à café innovante DUOBO.

Lors des IDEA Awards 2025, LG a ajouté 16 nouvelles distinctions, dont une pour le LG SIGNATURE OLED T, premier téléviseur OLED transparent et véritablement sans fil au monde, également primé par Red Dot et iF.

Enfin, au concours iF Design Award 2025, LG a remporté 36 prix, dont un Gold Award, dans des catégories allant du design produit à l’UX/UI et au packaging. Parmi les projets récompensés : LG ThinQ ON, hub domotique intelligent, et LG QNED TV, offrant une expérience immersive et un design premium.

Ces succès témoignent de l’engagement constant de LG à allier innovation, design et expérience utilisateur au service de ses clients à travers le monde.

Communiqué