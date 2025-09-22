Lunettes connectées OpenAI : une révolution IA attendue pour 2026

OpenAI, leader mondial de l’intelligence artificielle, s’apprête à entrer sur le marché des objets connectés avec une gamme de nouveaux produits, dont des lunettes connectées, attendues pour fin 2026 ou début 2027.

Ce projet innovant est mené en partenariat avec Jony Ive, ancien directeur du design d’Apple, reconnu pour avoir façonné le design iconique des iPhone et autres produits Apple.

Pour concrétiser cette vision, OpenAI a signé un contrat avec Luxshare et a approché Goertek, deux assembleurs clés de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, spécialisés dans la fabrication d’équipements audio et électroniques haut de gamme.

Ce levier industriel permet à OpenAI de s’appuyer sur une expertise et un réseau éprouvés, accélérant ainsi le développement et la production des lunettes intelligentes.

La collaboration avec Jony Ive et plusieurs anciens talents d’Apple, dont Tang Tan, directeur matériel chez OpenAI, illustre une approche ambitieuse visant à éviter les erreurs passées dans le domaine des wearables et à créer une nouvelle génération d’objets intelligents.

Des lunettes connectées sans écran, centrées sur l’IA contextuelle

Contrairement aux produits existants qui intègrent souvent un affichage visuel, ces lunettes d’OpenAI pourraient adopter un concept inédit : un design compact, sans écran, misant sur une interaction fluide et naturelle avec l’intelligence artificielle via des commandes vocales et des retours audio intelligents.

Cette approche diffère des produits concurrents comme les Meta Ray-Ban ou les projets de Google et Apple, qui incorporent des écrans ou des éléments de réalité augmentée visuelle.

OpenAI mise sur un usage simplifié et un dispositif capable de fournir une intelligence contextuelle, détectant l’environnement et assistant l’utilisateur sans distraction visuelle.

Outre les lunettes connectées, OpenAI travaille sur plusieurs autres formes d’appareils intelligents, comme une enceinte connectée sans écran, un dictaphone numérique et un pin portable, qui forment une ‘famille d’appareils’ prometteuse.

Cette diversification répond à la volonté de Sam Altman, PDG d4OpenAI, de développer un écosystème d’objets permettant de repenser l’interaction avec l’IA au-delà des écrans traditionnels.

Concurrence avec Meta AI Glasses

OpenAI entre ainsi en concurrence directe avec des acteurs majeurs du marché des lunettes connectées, notamment Meta avec ses modèles Ray-Ban Display et Oakley AI, Google qui teste ses propres prototypes, et Apple qui prévoit de lancer ses lunettes intelligentes également en 2026.

Le pari d’OpenAI repose sur la combinaison d’une intelligence artificielle avancée, d’un design haut de gamme et d’une supply chain performante empruntée à Apple, avec l’objectif d’offrir une expérience utilisateur inédite, plus naturelle et engageante.

Le succès commercial dépendra aussi de la capacité d’OpenAI à convaincre le grand public et à créer une demande rapidement face à des concurrents déjà bien implantés.

