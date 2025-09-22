Météo en Tunisie : pluies orageuses attendues l’après-midi sur plusieurs régions

La Météo en Tunisie indique que des pluies orageuses sont attendues l’après-midi sur plusieurs régions, lundi 22 septembre 2025. Le temps est passagèrement nuageux sur la plupart des régions à progressivement plus nuageux sur les régions ouest du nord et du centre.
Des pluies orageuses sont attendues l’après-midi sur les régions est, elles seront localement intenses avec des chutes de grêle. Vent de secteur sud au nord et au centre et de secteur est au sud à faible à modéré.
Vent relativement fort près des côtes est à la fin de la journée, sa vitesse dépassera provisoirement 80km/h sous forme de rafales lors des orages.
Mer peu agitée à houleuse et les températures maximales sont situées entre 26 et 31 degrés sur les régions côtières et les hauteurs et entre 32 et 36 degrés sur le reste des régions.
Plus : Ness News