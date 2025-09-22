Météo en Tunisie : pluies orageuses attendues l’après-midi sur plusieurs régions

La Météo en Tunisie indique que des pluies orageuses sont attendues l’après-midi sur plusieurs régions, lundi 22 septembre 2025. Le temps est passagèrement nuageux sur la plupart des régions à progressivement plus nuageux sur les régions ouest du nord et du centre.

Des pluies orageuses sont attendues l’après-midi sur les régions est, elles seront localement intenses avec des chutes de grêle. Vent de secteur sud au nord et au centre et de secteur est au sud à faible à modéré.

Vent relativement fort près des côtes est à la fin de la journée, sa vitesse dépassera provisoirement 80km/h sous forme de rafales lors des orages.

Mer peu agitée à houleuse et les températures maximales sont situées entre 26 et 31 degrés sur les régions côtières et les hauteurs et entre 32 et 36 degrés sur le reste des régions.