Pollution de la plage de Slimane : analyses en cours après la découverte de poissons morts

Des quantités de poissons morts ont été découvertes échouées sur la plage de Slimane, dans le gouvernorat de Nabeul, vendredi 19 septembre 2025. L’incident a rapidement suscité l’inquiétude des habitants et des associations locales, poussant le ministre de l’Environnement, Habib Bouabid, à se rendre sur place dimanche pour une visite d’inspection du littoral.

Selon Souad Chetouti, coordinatrice des programmes de l’association ‘Environnement et Développement’ de Slimane, des photos de cette mortalité inhabituelle ont circulé sur les réseaux sociaux et auprès des défenseurs de l’environnement, amplifiant la préoccupation générale.

Afin de comprendre l’origine du phénomène, l’Institut national des sciences et technologies de la mer (INST) et l’Agence nationale de protection de l’environnement (ANPE) ont été mobilisés. Leurs équipes se sont engagées à effectuer des analyses approfondies sur les poissons morts, l’eau de mer, l’eau du sable ainsi que l’eau des oueds avoisinants.

Dans l’immédiat, la municipalité de Slimane est intervenue pour collecter les poissons échoués. Ces derniers ont été recouverts de chaux puis enfouis selon les procédures sanitaires en vigueur.

Parallèlement, une commission regroupant la Direction régionale de la protection du littoral, l’INST, la Direction régionale de la santé, l’ANPE et les services de sécurité a inspecté le littoral et procédé à plusieurs prélèvements.

Au-delà de la mort des poissons, le constat le plus inquiétant demeure la transformation de la couleur de la mer dans cette zone. D’ordinaire bleue, elle tend désormais vers le brun. Pour Chetouti, il est essentiel d’attendre les résultats scientifiques avant toute conclusion, mais cette modification visuelle est alarmante. Elle évoque l’hypothèse d’une pollution apportée par les vents du sud, pouvant provenir de la région de Ben Arous et avoir été transportée vers Slimane.

Ce n’est pas la première fois que la région est touchée par un phénomène de ce type. En juin 2025, une mortalité massive de poissons avait déjà été observée sur le littoral de Slimane. Cependant, selon Chetouti, l’ampleur actuelle est bien moindre, les quantités de poissons morts étant plus faibles et les ouvertures des oueds menant à la mer restant fermées.

Les analyses en cours devraient permettre de déterminer les causes réelles de cette mortalité et d’expliquer le changement de couleur de la mer. En attendant, l’inquiétude demeure, aussi bien chez les habitants que parmi les acteurs environnementaux.

Tekiano