Santé Internationale de COMAR Assurances : le contrat qui protège votre santé et celle de votre famille en Tunisie et à l’étranger

Et si vos frais médicaux n’étaient plus jamais un problème ? Avec le contrat Santé Internationale de COMAR Assurances, vous bénéficiez d’une couverture en Tunisie comme à l’étranger, avec un plafond atteignant 2 500 000 dinars et un remboursement garanti en 7 jours maximum.

Dès aujourd’hui, vos soins deviennent simples : présentez simplement votre carte dans l’un des nombreux laboratoires, cliniques, pharmacies et médecins partenaires de Santé Internationale by COMAR Assurances. La prise en charge est immédiate, et vous ne payez que la différence éventuelle.

COMAR Assurances met à votre disposition trois formules prédéfinies (Fondamental, Confort et Optimal), avec la possibilité de les personnaliser selon vos besoins. Avec Santé Internationale de COMAR Assurances, vous choisissez la protection qui correspond le mieux à votre mode de vie.

Et pour vos soins à l’étranger ? Vous gardez toute votre liberté : vous choisissez le pays suivant la zone de couverture de votre contrat, l’établissement et le médecin. Vous réglez vos frais sur place et vous êtes remboursés en Tunisie sous 7 jours maximum.

Souscrire à Santé Internationale est rapide et accessible : aucune analyse médicale requise. Il suffit de remplir un formulaire de demande d’adhésion (FDR). L’âge limite pour souscrire est fixé à 65 ans, pour bénéficier d’une couverture jusqu’à l’âge de 79 ans.

Deux zones de couverture sont proposées :

Zone 1 : Tunisie + Europe (hors Royaume-Uni et Suisse)

Zone 2 : Monde entier (hors USA)

Avec Santé Internationale de COMAR Assurances, la majorité de vos interventions médicales sont remboursées à 100 %

« Santé internationale de COMAR assurances, ce n’est pas seulement une assurance : c’est la certitude de protéger ce qui compte le plus- votre santé, vos proches et votre avenir-partout dans le monde. »

Communiqué