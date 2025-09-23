Ousmane Dembélé remporte le Ballon d’Or 2025 et rejoint Zidane, Platini et Benzema

Ousmane Dembélé écrit une nouvelle page de l’histoire du football en remportant le Ballon d’Or 2025 dans la soirée du lundi 22 septembre au théâtre du Châtelet à Paris.

L’attaquant du Paris Saint-Germain devient ainsi le sixième joueur français à décrocher cette récompense individuelle prestigieuse qui met en avant les meilleurs joueurs de football de l’année.

Chez les femmes, la milieu espagnole Aitana Bonmati a confirmé sa suprématie en étant sacrée pour la troisième année consécutive, un exploit qui consolide son statut de référence mondiale dans le football féminin.

Le suspense a été levé par Ronaldinho, invité d’honneur de la cérémonie. Lorsque la légende brésilienne a prononcé le nom d’Ousmane Dembélé, le théâtre a explosé de joie.

Sur scène, le joueur du PSG n’a pas pu retenir son émotion. Submergé par la fierté et l’intensité du moment, il a versé quelques larmes et sa voix a tremblé lorsqu’il a pris la parole pour remercier ses proches et son club.

Il devance dans ce classement final deux autres talents émergents du football européen, Lamine Yamal et Vitinha.

Ce sacre marque la 69e édition du Ballon d’Or et fait entrer Dembélé dans le cercle prestigieux des joueurs français ayant remporté ce trophée après Raymond Kopa en 1958, Michel Platini à trois reprises dans les années 80, Jean-Pierre Papin en 1991, Zinedine Zidane en 1998 et Karim Benzema en 2022.

