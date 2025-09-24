Claudia Cardinale, la plus belle italienne de Tunisie, muse des réalisateurs, s’éteint à 87 ans (carrière et hommages)

Claudia Cardinale, icône intemporelle du cinéma européen et international dans les années 60, née à La Goulette en Tunisie, le 15 avril 1938, s’est éteint dans sa résidence à Nemours, en région parisienne, le mardi 23 septembre 2025 à l’âge de 87 ans.

Fille d’un ingénieur à la SNCFT, d’origine sicilienne qui réside à La Goulette, elle a grandi dans cette ville marquée par la diversité culturelle en bord de Méditerranée. À seize ans, elle remporte le concours de ‘La plus belle Italienne de Tunisie’, moment clé qui l’amène à partir pour l’Italie et à entamer une carrière cinématographique exceptionnelle.

Ce lien profond avec la Tunisie est resté vivace tout au long de sa vie, marquant tant sa personnalité que ses choix artistiques. Au fil des décennies, Claudia Cardinale s’est imposée comme la muse de nombreux réalisateurs de renom, incarnant à la fois la beauté solaire et une profondeur d’interprétation rare.

Sa filmographie rassemble plusieurs chefs-d’œuvre du cinéma mondial qui ont forgé sa légende. Parmi ses rôles les plus marquants figurent celui d’Angelica dans Le Guépard (1963) de Luchino Visconti, aux côtés d’Alain Delon et Burt Lancaste, film mythique palme d’or à Cannes.

On cite aussi son travail avec le grand réalisateur italien Federico Fellini dans le film légendaire ‘Huit et demi’ (1963), où elle joue une muse énigmatique, rôle qui a également confirmé son statut d’actrice capable d’allier élégance et modernité.

Outre les films italiens, Claudia Cardinale a brillé à Hollywood et dans le cinéma français avec des œuvres telles que Il était une fois dans l’Ouest (1968) de Sergio Leone, où son interprétation d’une ancienne prostituée fut saluée pour son intensité et sa justesse.

Cartouche (1962) avec la star Jean-Paul Belmondo et Les Pétroleuses (1971) dont elle a partagé l’affiche avec l’icône Brigitte Bardot figurent parmi ses films emblématiques témoins de sa versatilité et de son magnétisme à l’écran. Elle a aussi tournée en Allemagne avec Werner Herzog dans “Fitzcarraldo” (1982) avec Klaus Kinski.

Sa collaboration avec des géants du cinéma, qui l’on souvent surnommée muse, a contribué à faire d’elle une légende vivante. Elle fut la star de l’affiche de la 70e édition du festival de Cannes en 2017. L’INA français lui a offert à l’occasion une ‘distinction numérique’, rassemblant des archives télévisuelles, radiophoniques et photographiques retraçant sa carrière.

A la fin de sa carrière, elle a souvent joué son propre rôle comme pour Un été à La Goulette de Férid Boughedir. Son dernier rôle dans un long-métrage au cinéma fut en 2022. Elle a joué le rôle d’Agostina, dans le film tunisien tourné à Djerba; L’île du pardon (2022) de Ridha Béhi.

La relation de Claudia Cardinale avec la Tunisie dépasse ses origines. Souvent revenue dans son pays natal, elle s’est toujours dite profondément attachée à ses racines.

Lors de l’inauguration de la Cinémathèque tunisienne à la Cité de la Culture, le 22 mars 2018, un vibrant hommage a été rendu à Claudia Cardinale, dite ‘La fille du pays’ à travers une rétrospective de ses plus grands films, accompagnée d’une exposition de photos et d’affiches célébrant sa carrière.

L’actrice, émue, a exprimé son attachement indéfectible à la Tunisie : “je suis une fille du pays… un pays que mon cœur n’a jamais quitté”.

En mai 2022, un autre hommage émouvant lui a été rendu dans sa ville natale de La Goulette avec l’inauguration d’une rue à son nom. Lors de cette cérémonie, organisée par l’association culturelle Piccola Sicilia, elle a exprimé sa fierté et son bonheur de voir sa mémoire célébrée dans le pays qui l’a vue grandir.

Une fresque murale montrant un portrait géant de l’actrice internationale d’origine italo-tunisienne a également été peinte par les artistes Mokhtar Ghrab et Hamadi Rebah sur un mur d’un immeuble proche de la petite gare ferroviaire de La Goulette.

L’actrice a toujours été reconnue non seulement pour son talent sur grand écran, mais aussi pour son soutien à diverses causes sociales, notamment les droits des femmes et les initiatives humanitaires. La Fondation Claudia-Cardinale a été créée en 2023 dans le but principal les jeunes artistes.

Elle est l’ambassadrice de bonne volonté de l’UNESCO pour la défense des droits des femmes depuis mars 2000. Son charisme, sa générosité et son élégance ont marqué à la fois ses contemporains et les nouvelles générations, la plaçant parmi les figures incontournables du cinéma mondial.

Claudia Cardinale, éternelle muse, restera présente dans les mémoires pour son aptitude à incarner la liberté et la force dans ses rôles, reflétant une femme moderne et engagée. Son parcours hors du commun, de Tunis à Hollywood, en passant par Rome et Paris, est un témoignage vibrant d’une carrière marquée par le courage et la passion. Pais à son âme.

S.B.