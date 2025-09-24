Espérance de Tunis, Étoile du Sahel, US Monastir et club Bizertin au programme TV du mercredi 24 septembre en championnat

La Télévision tunisienne a communiqué la diffusion des matches en retard de la 7ème journée du championnat, programmés ce mercredi 24 septembre 2025. Les supporters auront droit à plusieurs affiches retransmises sur les chaînes publiques Watania 1 et Watania 2.

L’Espérance Sportive de Tunis affronte l’Olympique de Béja à 15h30,un match à suivre en direct sur Watania 1.

Dans le même temps, l’Union Sportive Monastirienne accueillera le Club Athlétique Bizertin, tandis que le Stade Tunisien affrontera l’AS Marsa, deux rencontres retransmises sur Watania 2.

De son côté, l’AS Soliman recevra l’Étoile Sportive du Sahel. Ce duel, également prévu à 15h30, sera proposé en différé sur Watania 2.