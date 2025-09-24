Météo en Tunisie : pluies orageuses attendues dans 7 gouvernorats

La Météo en Tunisie affiche des pluies orageuses et, temporairement, abondantes sont prévues dans les gouvernorats de Kasserine, Sidi Bouzid, Kairouan, Mahdia, Sfax, et aussi à Gafsa et Gabès, mercredi 24 septembre 2025.

L’Institut National de la Météorologie (INM) précise dans un bulletin de suivi que les quantités se pluie seront comprises entre 20 et 40 mm, et pouvant atteindre localement, les 50mm.

Des chutes de grêle seront enregistrées, accompagnées d’éclairs (foudres). Des vents forts souffleront fort, avec une vitesse qui peut dépasser les 80 km/h, lors des orages.

La vitesse du vent se renforce temporairement pour dépasser 80 km/h sous forme de rafales pendant les orages. Mer agitée, localement très agitée sur les côtes orientales et ondulée au nord.

Les températures maximales sont comprises entre 24 et 29 degrés dans le nord, le centre et les zones côtières du sud, autour de 22 degrés dans les hauteurs ouest et entre 30 et 35 degrés dans le reste du pays, atteignant 37 degrés dans l’extrême sud.