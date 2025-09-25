Championnat du monde d’aviron : Khadija Krimi et Salma Dhaouadi offrent une médaille d’argent à la Tunisie

Lors du Championnat du monde d’aviron seniors, organisé à Shanghai en Chine, le duo tunisien composé de Khadija Krimi et Salma Dhaouadi a décroché une belle médaille d’argent dans l’épreuve du double sculls poids léger dames, informe le comité olympique tunisien.

Les rameuses tunisiennes ont réalisé un temps de 7:40.90, terminant à la deuxième place. Elles se sont inclinées face à l’équipe chinoise Jiaqi Zou – Ling Fu, sacrée championne du monde avec un chrono de 7:26.12, mais ont devancé le duo péruvien formé par Alessia et Valeria Palacios, classé troisième avec un temps de 7:46.04.

Cette médaille d’argent représente une étape majeure pour la carrière de Khadija Krimi et Salma Dhaouadi, qui portent haut les couleurs de la Tunisie dans une discipline exigeante où la rigueur physique et mentale est déterminante.

Outre ce duo féminin médaillé, la Tunisie est également représentée dans cette compétition par deux autres rameurs : Fédi Ben Hamouda, engagé en skiff poids lourd, et Ghaith Kadri, aligné en skiff poids léger.

L’aviron, sport encore peu médiatisé en Tunisie, gagne en popularité grâce à des performances internationales comme celle réalisée à Shanghai. La médaille d’argent de Khadija Krimi et Salma Dhaouadi constitue non seulement un succès individuel mais aussi une vitrine pour l’avenir de ce sport.

