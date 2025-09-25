Initiative GreenTECH Tunisie : accélérer l’innovation pour un avenir durable

Le coup d’envoi de l’initiative GreenTECH Tunisie s’est faite lors d’une cérémonie tenue le 23 septembre 2025 à THE DOT. Organisée par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), en partenariat avec Smart Capital, cette initiative est placé sous le thème Accélérer l’innovation pour un avenir durable.

L’évènement a réuni des représentants institutionnels, des acteurs de l’écosystème entrepreneurial, des startups, des chercheurs et des médias.

L’initiative GreenTECH s’inscrit dans la dynamique du projet Greenov’i, financée par l’Union européenne à travers le volet entrepreneuriat vert de son Programme ‘Tunisie Verte & Durable’ pour l’appui à l’action environnementale en Tunisie et mis en œuvre par Expertise France en collaboration avec le CITET, le Ministère de l’Environnement et le Ministère de l’Économie et de la Planification.

Le programme ambitionne de financer 32 startups en phase d’idéation, d’accompagner 10 startups et PME en phase de mise sur le marché, et de contribuer à la création d’environ 300 emplois directs dans les secteurs clés de la transition écologique (énergies renouvelables, mobilité durable, écoconstruction, gestion des déchets, agriculture durable, technologies de l’eau, etc.).

L’ouverture a été marquée par une série d’interventions institutionnelles, rappelant l’importance stratégique du projet et le rôle de chaque partie prenante :

– Mme Nejia Gharbi, Directrice Générale de la CDC, a souhaité la bienvenue aux invités et souligné l’engagement de la CDC à accompagner la transition écologique et l’innovation en Tunisie.

– Mme Roxana Toran, attachée de coopération à la Délégation de l’Union Européenne, a mis en avant le soutien de l’UE à travers le programme « Tunisie Verte & Durable ».

– Mme. Ariane Philis, Directrice Adjointe chez Expertise France, a insisté sur le rôle d’Expertise France dans la mise en œuvre technique et opérationnelle du projet.

– Mme Kmaira Ben Jannet, Directrice Générale du CITET, a rappelé l’importance de l’accompagnement technique et scientifique dans le développement des solutions vertes.

– M. Tarak Triki, Directeur Général de Smart Capital, a expliqué la vision de l’initiative pour stimuler l’écosystème des startups à travers des mécanismes financiers adaptés.

Dans son intervention, Mme Gharbi a précisé que ce lancement représente une étape décisive dans la stratégie du CDC en matière d’innovation. De nouveaux mécanismes ont été conçus pour accompagner les entreprises actives dans les domaines de l’efficacité énergétique et des technologies écologiques.

L’objectif est de soutenir les projets de l’idéation à la mise sur le marché, en garantissant un financement générant des impacts positifs sur les plans économique et environnemental.

Elle a également mis en avant la priorité accordée à l’entrepreneuriat féminin et au soutien des initiatives régionales, afin de favoriser un développement plus inclusif et durable.

De son côté, M. Triki a expliqué que l’implication de Smart Capital s’inscrit dans une stratégie de diversification des investissements, en particulier dans les secteurs à fort impact social et environnemental.

Il a souligné que la demande pour les solutions technologiques vertes connaît une forte croissance à l’échelle nationale et internationale, et que GreenTECH Tunisie vise à doter les startups des moyens nécessaires pour développer des solutions concrètes, compétitives et adaptées aux besoins du marché.

La deuxième séquence de l’évènement a été consacrée à la présentation des deux instruments financiers phares de l’initiative :

– VAIR (Venture Acceleration for Impact and Resilience), destiné à financer les startups en phase d’idéation pour développer leurs preuves de concept.

– MAIR (Market Access for Impact and Resilience), conçu pour appuyer les startups et PME en phase de mise sur le marché.

Ces instruments ont été présentés par Mme Chaima Soudani (CDC) et Mme Ghalia Bouarada (Smart Capital), qui ont détaillé les mécanismes de financement, les critères d’éligibilité et les opportunités offertes aux entrepreneurs

Une session interactive de questions-réponses a permis aux participants de clarifier davantage les mécanismes qui seront mis en place et les modalités pratiques de leur mise en œuvre.

Avec ces nouveaux instruments de financement, la Tunisie affirme sa volonté de se positionner comme un acteur régional de référence dans la transition écologique et l’innovation durable.

