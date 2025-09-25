Météo en Tunisie : baisse des températures et quelques pluies

La Météo en Tunisie se caractérise par une baisse des températures jeudi 25 septembre 2025. Des nuages passagers sont remarqués sur tout le pays, devenant progressivement plus denses sur les régions ouest du nord et du centre avec pluies temporairement orageuses.

Les pluies concerneront quelques régions est du centre et du sud, l’après-midi, et seront localement intenses avec des chutes de grêles par endroits.

Vent de secteur est, faible à modéré et devenant relativement plus fort en fin de journée prés des côtes et sur le sud. Le vent dépassera temporairement 60 km/h en rafales sous orages.

Mer agitée dans le nord et moutonneuse à peu agitée prés des côtes est.

Températures maximales comprises entre 22 et 27 degrés dans le nord et le centre, entre 28 et 34 degrés sur le sud et atteignant 37 degrés dans l’extrême sud.