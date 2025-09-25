Nawaat Festival 2025 : quand l’art devient résistance à Tunis

Nawaat Festival 2025 revient dans une cinquième édition à Tunis. Durant trois jours l’art engagé et de résistance en Tunisie sera mis en avant du 26 au 28 septembre. Sous le cri de ralliement ” l’art est résistance, la liberté triomphe” , il réunit des artistes de disciplines variées qui transforment l’art en outil de réflexion, de mémoire et de lutte.

Ce festival est créé pour donner une voix aux expressions artistiques indépendantes. Le Nawaat Festival s’adresse à celles et ceux qui voient dans la culture un espace de résistance.

Pendant trois jours, la programmation met en avant des performances théâtrales, des installations visuelles, des concerts, des projections et des débats. L’objectif : rappeler que l’art peut bousculer les certitudes, interroger la société et ouvrir des voies de liberté.

Des artistes tunisiens au cœur de la création

Parmi les temps forts de cette cinquième édition, Mariem Labidi présente son installation multimédia “Rifiyaat”, une œuvre qui met en lumière la richesse du monde rural et l’identité féminine.

Ramis Barka et Rym Amami propose un jeu d’enquête coopératif intitulé L’Bahreya, un hommage aux martyrs de la presse palestinienne. Yafa Saidi propose “Équilibre Instable”, une installation chimico-artistique immersive où science et art se rencontrent pour créer une expérience sensorielle inédite.

La scène performative est enrichie par Oumaima Bahri avec “Connecté(e)s”, une performance interactive qui fait du public un acteur essentiel de l’œuvre. Wissal Labidi, quant à elle, captive avec sa création théâtrale “La Malédiction”, une pièce qui interroge les héritages et la mémoire collective à travers une approche à la fois intime et universelle.

Le festival ne se limite pas aux performances artistiques. Il se veut aussi un lieu de mémoire et d’engagement politique. Un hommage particulier est rendu aux martyrs de la presse palestinienne, journalistes et reporters qui ont donné leur vie pour défendre la vérité et la liberté d’expression.

Le cinéma indépendant occupe une place centrale dans le programme. Les spectateurs découvriront des films comme “Casablanca” d’Adriano Valerio, coproduction Italie-Maroc, et “Donga” du réalisateur libyen Muhannad Lamin, deux œuvres qui explorent les réalités sociales et politiques du Maghreb et au-delà.

Côté musique, le festival réunit des artistes innovants. Le Vinyl Corner de Binghy I-man plonge le public dans une sélection musicale éclectique, tandis que le concert d’Insen revisite les sonorités tunisiennes dans une fusion contemporaine. Le Unity Sound System clôture l’événement avec une ambiance festive et militante qui reflète parfaitement l’esprit du festival.

Au-delà des créations artistiques, le Nawaat Festival s’affirme comme une plateforme citoyenne. Un débat majeur sera consacré à la question des prisons en Tunisie et à la situation des détenus intitulé “Les prisons en Tunisie et la situation des détenus”, offrant un espace de dialogue entre artistes, activistes et public.

Le Nawaat Festival illustre la vitalité de la scène culturelle tunisienne en donnant la parole à des artistes tunisiens d’exception, tels que Mariem Labidi, Wissal Labidi, Yafa Saidi, Oumaima Bahri, Ramis Barka, Rym Amami, Binghy I-man, Insen et Unity Sound System.

Entre installations immersives, théâtre, musique, cinéma et débats, l’événement rappelle que l’art n’est pas seulement une source de divertissement, mais aussi un outil de transformation sociale et politique.

Avec cette cinquième édition, le Nawaat Festival en Tunisie confirme sa place comme rendez-vous majeur de l’art engagé. Pour plus d’informations sur les performances proposées dans le cadre de ce festival et le programme de Nawaat Festival 2025 et les artistes participants, consultez la page facebook de Nawaat Festival.

