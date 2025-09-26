Changement climatique et son incidence sur des maladies thème d’une journée organisée par l’institut Pasteur de Tunis

Des spécialistes et experts en santé ont recommandé de prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter l’impact du changement climatique et l’incidence des maladies, lors d’une journée scientifique organisée à l’Institut Pasteur de Tunis sous le thème “Climat et santé”.

Le Professeur de médecine et spécialiste en immunologie Hechmi Louzir, a précisé qu’une série de recommandations avait été formulée à l’issue de cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre du programme “Accélération de la mise en place d’un observatoire du climat et de la santé”.

Ce programme vise notamment à renforcer la coopération et la coordination entre les scientifiques et les experts d’une part, et les décideurs d’autre part, afin de limiter les répercussions négatives des changements climatiques sur la santé publique.

Il a souligné que les changements climatiques, qui sont désormais une réalité au niveau mondial et national, aggravent la propagation de nombreuses maladies.

Cela concerne les maladies contagieuses, respiratoires, cardiovasculaires et même psychologiques, en plus de certaines maladies émergentes, ce qui nécessite, selon lui, la prise de toutes les mesures nécessaires pour les prévenir.

À cet égard, Louzir a souligné que certains cas de maladies dont l’incidence est causée par les changements climatiques, telles que la leishmaniose, la La brucellose (anciennement connue sous le nom de fièvre de Malte), la fièvre du Nil Occidental et la rage, ont été enregistrés en Tunisie, ce qui nécessite la mise en place d’une stratégie nationale pour les combattre.

Tekiano avec Tap