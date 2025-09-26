Exposition des lauréats du projet Elyssa : Parcours I مسارات à l’IFT et palais Kheireddine

L’Institut français de Tunisie présente Parcours I مسارات , exposition majeure mettant en lumière les lauréats du projet Elyssa, qui se déroule du 26 septembre au 11 octobre 2025 sur deux sites emblématiques de Tunis : l’Institut français de Tunisie et le Palais Kheireddine sis Musée de la ville de Tunis.

Le projet Elyssa, piloté par l’Institut français de Tunisie avec le soutien du Fonds Équipe France, renforce la création artistique contemporaine et la professionnalisation des artistes tunisiens.

Il s’adresse aux arts visuels et aux musiques, offrant résidences de création, formations techniques et artistiques, mentorat et opportunités de diffusion.

Après quatre appels à candidatures, 32 projets ont été sélectionnés par un comité de professionnels tunisiens et français. Les artistes bénéficient d’un suivi personnalisé pour développer leurs œuvres et préparer leur insertion dans le circuit artistique tunisien et international

Une exposition entre deux lieux et vingt artistes à découvrir

Parcours I مسارات constitue un temps fort du projet Elyssa avec des œuvres développées en collaboration avec Creativalue et Jiser. Le format d’open studio permet au public et aux professionnels de découvrir le processus créatif.

Les artistes présentés à l’Institut français de Tunisie sont Safa Attyaoui, Mariam Ayadi, Myriame Dachraoui, Kaïs Dhifi, Wissem El Abed, Sahar El Echi, Mohamed Ali Ouertani et Yassine Sellami.

Au Palais Kheireddine, les visiteurs peuvent admirer les travaux de Soufïa Bensaïd, Béchir Boussandel, Férielle Doulain-Zouari, FYMA, Abir Gasmi et Kamal Zakour, Achref Guesmi, Zeineb Kaabi, Bader Klidi, Amira Lamti, Wadi Mhiri, Bachir Tayachi et Olfa Trabelsi.

L’exposition propose installations, vidéos, peintures, romans graphiques et performances avec des œuvres inédites ou en cours de maturation offrant un aperçu unique de la création contemporaine tunisienne

Mohamed Ben Soltane, Xavier de Luca et Houari Bouchenak, membres de l’association Jiser et mentors des artistes, ont accompagné chaque lauréat depuis sa sélection.

L’exposition rend hommage à Wadi Mhiri, artiste émérite récemment disparu et lauréat du projet Elyssa. Son œuvre sera présentée conformément à ses souhaits avec le soutien de sa famille, de ses collaborateurs et amis. Un programme d’hommages lui sera dédié tout au long de l’exposition et au-delà.

