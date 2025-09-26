Hôpitaux tunisiens : 15 établissements adoptent le système de téléradiologie et 16 le système de téléconsultation

Lors de la deuxième réunion périodique des directeurs régionaux de la santé, qui s’est tenue du 22 au 24 septembre à Tabarka, il a été décidé d’intégrer 15 hôpitaux régionaux au système de téléradiologie et 16 hôpitaux régionaux au système de téléconsultation.

Organisée en coordination avec le Bureau de l’Organisation mondiale de la santé à Tunis, cette réunion a permis aux participants de passer en revue plusieurs thématiques, notamment les achats publics supervisés par des experts ainsi que la situation épidémique au niveau national et mondial, selon un communiqué publié vendredi par le ministère de la Santé tunisien.

En marge de ces travaux, une présentation a été consacrée à la plateforme de vigilance épidémiologique EPIRSURVEILLE ainsi qu’au projet de l’hôpital numérique, mettant en lumière le rôle central des directions générales dans le succès de ce projet et dans l’amélioration des services de santé à travers la Tunisie.

