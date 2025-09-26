Météo en Tunisie : pluies attendues sur les régions Ouest et Est

La Météo en Tunisie est favorable à la formation de nuages orageux accompagnés de pluies temporairement intenses sur les régions de l’Ouest, vendredi 26 septembre 2025, avant de gagner progressivement les régions de l’Est.

Les précipitations seront localement fortes, notamment sur les régions du Centre et du Sud-Ouest, entre la fin de l’après-midi et durant la nuit, a indiqué l’Institut National de la Météorologie (INM) dans un bulletin de suivi.

Elles pourraient atteindre des quantités variant entre 20 et 60 millimètres, et s’accompagner de chutes de grêle ainsi que de rafales de vent dépassant temporairement 80 km/h lors des orages.

Les pluies orageuses se poursuivront samedi 27 septembre, touchant localement le Centre-Est et le Sud-Est, mais avec une intensité en baisse vers la fin de la journée.