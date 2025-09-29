MACAM Tunis propose l’exposition collective temporaire ‘Illuminations contemporaines’ composée de plus de 70 œuvres

MACAM Tunis (Musée d’Art Contemporain et Moderne de Tunis) propose une exposition collective temporaire intitulée ‘Illuminations contemporaines’, dédiée à la vitalité de la scène artistique tunisienne à la Cité de la Culture de Tunis.

Organisée par le MACAM Tunis sous l’égide du ministère des Affaires culturelles, l’exposition est placée sous le commissariat d’Ahlem Bousandal, artiste-plasticienne et Directrice générale du Macam Tunis.

Plus de 70 œuvres appartenant au Fonds national d’arts plastiques, sont visibles à cette première exposition de la saison artistique 2025-2026 qu’abrite la salle des expositions temporaires offrant durant plus de trois semaines un large panorama des démarches contemporaines en Tunisie à travers les travaux d’une cinquantaine d’artistes plasticiens.

Au vernissage de l’exposition, marqué par la présence de certains artistes plasticiens, Bousandal a déclaré à la TAP, que cette nouvelle exposition vise à mettre en valeur et promouvoir le patrimoine national d’arts plastiques dans toute sa richesse et sa variété.

Pensée comme un parcours ouvert, la scénographie invite le public à découvrir un espace esthétique où se croisent abstraction et engagement sociétal. Les œuvres exposées reflètent les mutations formelles qui traversent aujourd’hui la création plastique, tout en donnant à voir la profondeur des questionnements conceptuels des artistes.

Les œuvres de peinture, sculpture, céramique, photographie et d’art contemporain, présentées dans cette exposition, traduisent des sensibilités diverses allant de la recherche esthétique au questionnement philosophique des transformations profondes dans le pays.

Les œuvres exposées sont réalisés par les artistes suivants : Mejed Zalila, Insaf Saada, Aïcha Filali, Yassine Kalala, Nesrine Lamine, Mohamed Ghassen, Mahdi Kriaa, Mourad Ben Brika, Walid Zouari, Saif Eddine Ben Hadmed, Hamda Saidi, Zakaria Chaibi, Wissem El Abed, Salwa Aydi, Sarhana Kolsi, Faycel Mejri, Imed Jmaiel, Najet Dahbi, Mofida Ghodhbene, Feten Chouba, Nadia Jelassi, Hssine Mssadak, Samir Makhlouf, Omar Ben Brahim et Tarak Souissi.

Figure aussi parmi les artistes participants Mohamed Sami Bchir, Adnen Hadj Sassi, Mejri Thameur, Taher M’guedmini, Rachida Amara, Rym Karoui, Nizar Megdiche, Sarra Ben Attia, Chahrazed Fekih, Lynda Abdellatif, Besma H’lel, Amor Ghdamsi, Amira Mtimet, Mohamed Amine Inbouli, Meriem Bouderbala, Awatef Bejaoui, Mohamed Ben Soltan, Noureddine Jgirim, Khaled Abida, Sawsen Laouiti, Chahla Soumer, Mohamed Bouaziz, Mouna Jemal Siala, Najet Gherissi, Khaouter Jellazi, Abdelhamid Hajjem et Ilhem Sbaiii.

L’exposition devra être enrichie d’une autre sélection d’oeuvres contenues dans ses réserves, a annoncé la curatrice assurant que le Catalogue de l’exposition,”indispensable outil pour l’exploration des œuvres”, devra être édité dans les prochaines semaines.

