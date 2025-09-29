Smart Monitor Swing : LG réinvente le bureau

LG dévoile le Smart Monitor Swing, un écran conçu pour s’adapter à tous les moments de la journée, du travail à la détente. Grâce à son design flexible et innovant, le Swing transforme un espace de travail classique en un véritable lieu de vie.

Doté d’un grand écran tactile 4K UHD de 32 pouces, il offre une qualité d’image exceptionnelle, idéale pour les créateurs et les professionnels exigeants. Son ergonomie unique permet d’incliner, pivoter et ajuster la hauteur jusqu’à 329 mm, garantissant confort et posture adaptés à chaque utilisateur.

Véritable compagnon du quotidien, le Swing suit vos besoins : montage vidéo, cours en ligne, cuisine connectée ou cinéma à domicile. Mobile grâce à sa base à roulettes et contrôlable via télécommande ou l’application LG ThinQ, il s’intègre naturellement dans toutes les pièces de la maison.

Avec son design minimaliste et élégant, le LG Smart Monitor Swing ne se contente pas d’être un outil de productivité : il redéfinit la déco du bureau (desk-terior) et apporte une touche premium à chaque intérieur.

Communiqué