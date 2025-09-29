Ultra Mirage El Djerid 2025 : un record de participation pour la 9e édition à Tozeur

Ultra Mirage El Djerid dans sa 9ème édition, a été lancé dans la journée du samedi 27 septembre 2025 marquant le lancement des manifestations sportives à dimension touristique dans le gouvernorat de Tozeur pour la saison hivernale.

Selon Amir Ben-Gacem, directeur de la course, cette édition connaît un nombre record de participants avec 500 coureurs venus de 29 pays représentant les cinq continents. Un chiffre qui dépasse largement les précédentes éditions, la première ayant démarré avec seulement 60 coureurs de 13 nationalités.

Pour cette nouvelle édition, les organisateurs ont choisi de modifier le parcours en le déplaçant de la zone de Ong Jmel vers le lac de Chamsa, à 15 kilomètres de Tozeur. Les athlètes traverseront le nord du gouvernorat en direction de la sebkha de Chott El Gharsa, offrant un décor exceptionnel mêlant dunes de sable, oasis verdoyantes et paysages salins.

Autre nouveauté, une course de 25 km a été introduite pour les coureurs amateurs, en complément des distances traditionnelles de 50 km et 100 km. Les participants, âgés de 15 à 72 ans, reflètent une grande diversité et une forte présence féminine représentant 25 % des inscrits.

Au-delà de l’aspect sportif, l’Ultra Mirage El Djerid joue un rôle majeur dans la relance touristique de la région. D’après Adel Sbita, commissaire régional du tourisme, l’événement attire plus de 500 visiteurs, dynamisant ainsi les établissements hôteliers et participant activement à la promotion du tourisme saharien.

Le comité d’organisation et ses partenaires ont également intégré des initiatives sociales en marge de la compétition. Une salle multimédia a été aménagée à la maison des jeunes de Tozeur, dédiée à l’informatique, l’intelligence artificielle et la robotique, après la création l’an dernier d’une salle polyvalente.

De plus, un partenariat avec l’Institut Supérieur des Études Technologiques de Tozeur, ISET Tozeur, vise à former des étudiants dans les technologies avancées et à les préparer à des compétitions nationales et internationales.

Tekiano avec TAP