La Fondation Orange Tunisie poursuit et renforce son engagement en faveur de l’éducation numérique et solidaire, fidèle à sa mission d’œuvrer pour l’égalité des chances et l’inclusion sociale.

Lancé en 2014 en partenariat avec le Ministère de l’Éducation et le Centre National des Technologies en Éducation, le programme des Écoles Numériques continue de transformer le paysage éducatif tunisien. Son objectif : améliorer les résultats scolaires, lutter contre le décrochage et familiariser les élèves aux nouvelles technologies.

À ce jour, 185 écoles primaires ont été équipées à travers le pays, permettant à 61 600 élèves et enseignants de bénéficier d’outils pédagogiques innovants : tablettes, ordinateurs portables, vidéoprojecteurs, contenus ludiques et kits de robotique.

Cette initiative a également brillé sur la scène internationale avec 3 Prix « WikiChallenge », récompensant les productions des élèves tunisiens sur la plateforme encyclopédique « VIKIDIA ».

Une première dans les hôpitaux

Après le succès de la phase pilote lancée au sein du CHU Sahloul à Sousse, le programme franchit officiellement les portes d’autres établissements de santé publique. Ainsi, 3 Écoles Numériques verront le jour à l’Hôpital d’enfants de Bab Saadoun (Tunis), à l’Institut Mohamed Kassab (La Manouba) et au CHU Hédi Chaker (Sfax).

Ces espaces numériques offriront aux enfants hospitalisés, souvent en décrochage scolaire, la possibilité malgré tout de poursuivre courageusement leur scolarité à leur rythme.

De nouvelles actions pour l’année scolaire 2025-2026

Pour l’année scolaire à venir, la Fondation Orange Tunisie prévoit le déploiement de 15 nouvelles écoles numériques supplémentaires, en plus de celles intégrées aux hôpitaux.

Parallèlement, la Fondation Orange Tunisie a lancé, avec son partenaire, l’association « Un enfant, des Sourires », la première édition de l’initiative solidaire « Back To School », qui a permis d’offrir toutes les fournitures scolaires aux 450 élèves des écoles primaires publiques de Hlima et Houch Hlima (Fernana, Jendouba).

Magic Rentrée : 15 ans d’engagement continu

Depuis 15 ans, Magic Rentrée s’impose comme un rendez-vous solidaire incontournable. Déjà, près de 1 800 élèves issus de milieux défavorisés ont bénéficié de fournitures scolaires, leur donnant les meilleures conditions pour bien commencer l’année.

L’édition 2025 confirme l’impact durable de ce programme, qui continue de mobiliser les salariés bénévoles d’Orange Tunisie et notre partenaire, l’association « Un enfant, des Sourires » autour d’un même objectif : accompagner chaque élève vers la réussite.

Le numérique, levier d’égalité et d’inclusion

À travers ces initiatives, la Fondation Orange Tunisie réaffirme sa conviction : le numérique est un puissant levier d’égalité et de transformation sociale. La formation des enseignants, la sensibilisation des élèves et l’engagement des salariés bénévoles d’Orange Tunisie restent au cœur de cette démarche, afin de préparer les jeunes générations aux défis de demain.

Tekiano avec communiqué