Le drapeau One Piece, symbole contestataire de la Génération Z dans plusieurs pays, pourquoi?

Un phénomène inédit émerge dans le paysage des mobilisations de la jeunesse à travers le monde depuis plusieurs semaines. Le drapeau pirate du manga One Piece flotte comme un étendard dans les manifestations de la Génération Z.

Ce symbole tiré d’une œuvre populaire japonaise, devient le signe d’une révolte des jeunes, transnationale, portée par une génération née à l’ère du numérique, qui remet en question les systèmes politiques, sociaux et culturels des pays où elle vit.

Plusieurs pays, notamment en Asie, Afrique et Europe voient cette jeunesse engagée arborer ce pavillon pirate pour dénoncer la corruption, l’oppression et les inégalités.

La Génération Z regroupe les jeunes nés entre la fin des années 1990 et le début des années 2010, c’est-à-dire ceux qui ont grandi dans un monde hyperconnecté, marqué par l’omniprésence d’internet et des réseaux sociaux.

Ce sont des individus très familiers avec les technologies digitales. Hormis leur maîtrise du numérique, ils se caractérisent par une volonté forte d’engagement social et politique. Ils aspirent à un monde plus juste, transparent et inclusif.

Utilisent les plateformes digitales pour s’organiser et diffuser leurs revendications, souvent sans recours à des leaders traditionnels, cette génération, souvent appelée Zoomers, se distingue par ses méthodes de mobilisation rapides, virales et décentralisées.

L’Indonésie et le Népal se trouvent en première ligne de ce mouvement. En Indonésie, le drapeau One Piece est apparu comme un puissant symbole lors des manifestations contre la corruption et les abus de pouvoir. Cette apparition a suscité une réaction hostile des autorités qui ont interdit le pavillon, le jugeant déstabilisateur pour la nation.

Au Népal, la mobilisation de la Génération Z s’est intensifiée suite à la censure imposée de plusieurs réseaux sociaux majeurs, perçue comme une attaque directe à la liberté d’expression. Dans ce contexte, le drapeau pirate du manga est devenu un signe visible de protestation pacifique et de solidarité entre jeunes insurgés.

Au-delà de ces deux pays, d’autres comme les Philippines et même la France reprennent ce symbole. Aux Philippines, la jeunesse dénonce les inégalités croissantes et la précarité, tandis qu’en France, des manifestants l’ont utilisé lors de rassemblements pour exprimer leur rejet des élites politiques et des systèmes jugés déconnectés des réalités populaires.

Au Maroc, on compte les manifestations les plus récentes où jeunes issus du collectif né sur Internet, la Gen Z 212, se sont réunis à Rabat, Casablanca, Marrakech et El Jadida pour réclamer ‘une réforme du système éducatif et des services de santé publique’.

Mais pourquoi ce choix du drapeau One Piece ? Issu du manga One Peace, créé par Eiichiro Oda, le drapeau pirate de l’équipage de Monkey D. Luffy n’est pas un simple emblème fictionnel. Il incarne des valeurs fortes qui résonnent avec la jeunesse révoltée.

Il symbolise la quête de liberté, d’égalité et la lutte contre l’oppression. Dans l’univers du manga, Luffy et son équipage partent à la recherche du trésor ultime tout en défiant des autorités corrompues et des systèmes injustes.

Le drapeau agit aussi comme un marqueur d’unité et de diversité puisque l’équipage pirate est composé de personnages issus de milieux variés, incarnant l’inclusivité prônée par la génération qu’il représente.

Sur le plan numérique, ce pavillon pirate est hautement viral, facilement reconnaissable, et partagé massivement sur les réseaux sociaux, ce qui facilite la cohésion d’une contestation décentralisée, sans hiérarchie rigide ni chef unique.

Ce mouvement de la Génération Z s’inscrit dans un rejet massif de la corruption qui gangrène de nombreux gouvernements, dans une revendication ardente de libertés fondamentales, notamment la liberté d’expression menacée par la censure des espaces numériques.

La jeunesse reproche aussi aux institutions leur incapacité à offrir un avenir digne face au chômage massif et aux inégalités sociales criantes. Cette frange de la population aspire à une transformation profonde des structures en place pour un monde plus équitable et transparent.

Ainsi, le drapeau One Piece n’est pas uniquement un fan art porté dans les manifestations, mais bien un véritable symbole politique et culturel de la révolte d’une génération connectée, lucide et déterminée.

Porté par la Génération Z, il cristallise l’espoir et la confrontation à un ordre ancien en crise. Ce phénomène inédit témoigne de la puissance des créations de la culture populaire en tant que vecteurs d’identité collective et d’engagement citoyen à l’ère du numérique.

Tekiano avec IA