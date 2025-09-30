Météo en Tunisie : ciel nuageux, températures stationnaires

La Météo en Tunisie se caractérise par un ciel partiellement voilé sur l’ensemble du pays, mardi 30 septembre 2025, avec l’apparition, dans l’après-midi, de cellules orageuses locales accompagnées de faibles pluies sur les hauteurs ouest du Nord et du Centre.

Les vents souffleront de secteur sud sur le Nord et le Centre et de secteur est sur le Sud, faibles à modérés, puis se renforceront relativement durant la nuit sur le golfe de Hammamet et l’extrême sud.

La mer sera peu agitée à agitée la nuit sur le golfe de Hammamet. Les températures seront stationnaires. Les maximales varieront généralement entre 26 et 32 °C et avoisineront 24 °C sur les hauteurs de l’Ouest.