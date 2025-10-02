Dream City 2025 : le festival d’art urbain engagé de retour pour animer la médina de Tunis et ses environs

Dream City, le festival tunisien d’art urbain engagé est de retour dans une 10ème édition pour animer la médina de Tunis et ses alentours du 3 au 19 octobre 2025. La biennale d’arts contemporain investit les espaces publics pour donner vie à une création artistique contemporaine et engagée.

Résistante face aux crises mondiales et à l’érosion des libertés, cette édition interroge le contexte à travers une thématique forte : ‘Fragments d’un monde inachevé : penser malgré l’apocalypse lente’.

Enraciné dans la capacité de l’art à éclairer et avancer malgré un temps incertain, le festival fait de la capitale tunisienne une scène ouverte où artistes et habitants dialoguent dans les ruelles, places, et lieux emblématiques.

Avec un regard particulièrement tourné vers la Palestine et sa situation tragique, Dream City 2025 affirme son rôle de plateforme politique et sociale.

Programme de Dream City : une programmation riche et multiforme pour une expérience artistique inédite

Cette 10ème édition de Dream City déploie ses œuvres dans 31 lieux répartis principalement dans la médina et en centre-ville, offrant un parcours à travers sept catégories distinctes pour mieux appréhender la diversité des formes artistiques.

Plus de 56 performances, expositions, concerts et rencontres témoignent de cet engagement à travers une programmation de grande envergure portée par des artistes venus de 22 pays, mêlant créations locales et internationales. Au moins 8 artistes nationaux et 48 venus du monde entier, répondront présents.

En pré-ouverture de Dream City 2025, la performance chorégraphique « Tarab » d’Éric Minh Cuong Castaing incarne un hommage vibrant à la Palestine. Accompagné de la musique envoûtante de Rayess Bek, musicien libanais d’origine palestinienne, et interprétée par sept danseurs tunisiens, cette œuvre fusionne traditions populaires et expression contemporaine.

Entraînés par des rythmes puissants et collectifs, les artistes embarquent le public dans une transe joyeuse où la musique devient souffle et la danse un langage de résistance. « Tarab » est dédié à deux danseurs palestiniens de Gaza, victimes des violences perpétuelles, mêlant tragédie et célébration de la vie.

Parmi les performances attendues on trouve les « Dream Creations » rassemblent des œuvres originales conçues spécifiquement pour Tunis, comme Tarab et « P/\rc » d’Éric Minh Cuong Castaing mais aussi « Magec / the Desert » de Radouan Mriziga ou encore les installations et expositions collectives de Selma et Sofiane Ouissi.

Les « Dream Guests » proposent quant à eux un florilège d’artistes aux univers multiples, comme Serge-Aimé Coulibaly, Ahmed El Attar, et le duo Joana Hadjithomas & Khalil Joreige, qui enrichissent la programmation par leurs réflexions et créations.

En parallèle, les « Dream Collaborations » soutiennent des partenariats internationaux avec la Sharjah Art Foundation et le Bard College, introduisant des projets interculturels puissants et innovants.

Par ailleurs, « Dream Exhibitions » rassemble 27 installations et expositions accessibles au public, tandis que la scène cinématographique occupe aussi une place centrale avec une sélection de films et vidéos projetés tout au long du festival, abordant des thématiques politiques et sociales avec précision et sensibilité.

Pour cette 10ᵉ édition de Dream City, Dream Leyli s’installe dans le cadre accueillant de l’hôtel Saint George, propriété d’Aly Mrabet, pour offrir un voyage sensoriel et sonore sur 17 nuits.

De la musique tunisienne au Raï intemporel, du Funk aux saveurs du Maghreb, de la Pop douce à la House épicée, du Jazz réinventé au Folklore brut, du Hip-hop vibrant à l’Électro expérimentale… Les voix émergentes se mêlent aux artistes confirmés, venus de près ou de loin, pour inventer de nouvelles façons d’être ensemble.

Un laboratoire de création, de débat et de partage pour rêver la ville

Dream City 2025 ce n’est pas qu’un simple événement artistique, c’est aussi un espace de rencontres et de dialogues. Les « Dream Talks & Ideas » offrent des opportunités d’échange entre artistes, chercheurs et publics sur les enjeux contemporains.

Ce cadre favorise émergence d’idées nouvelles, confrontations d’expériences et réflexions collectives, à travers des ateliers et débats animés par des figures comme Sonia Kallel, Jeremy Nedd, et Bissane Al Charif.

Sous la direction artistique de Selma et Sofiane Ouissi, Dream City poursuit son ambition depuis 2007 : faire de la création un acte politique, collectif et réfléchi, enclenché sur le terrain urbain.

En invitant à reprendre possession des espaces de la ville par l’art, cette biennale propose une lecture vivante et plurielle de Tunis, où chaque coin, chaque rue se transforme en scène d’expression et de mémoire partagée.

Les festivaliers peuvent consulter le programme de dream city dans sa totalité sur le site l’artrue.org et la carte de dream city 2025 qui indique ou se déroulent les prestations artistiques, en pdf ou version papier dans les différents points de vente des tickets à Tunis.

Les billets de dream city sont disponibles depuis le 30 septembre 2025 sur le site teskerti, ainsi que des points de vente physique dans plusieurs lieux culturels de Tunis.

Dream City est un festival d’art dans la cité lancé à Tunis en 2007 par l’association L’Art Rue, et qui ensemence tous les 2 ans la médina de cette ville d’œuvres issues d’un processus de fabrication artistique de plus d’un an.

Depuis sa création en 2006 par Selma et Sofiane Ouissi, puis rejoint en 2015 par Jan Goossens, L’Art Rue s’est imposé comme un lieu d’innovation et de créativité, utilisant l’art comme un levier pour transformer la société, au cœur de la Médina et du centre-ville de Tunis. Ce carrefour dynamique est un espace où les voix se croisent, où les territoires se rencontrent et se transforment.

L’édition 2025 de Dream City relance aux différents publics une invitation à rêver ensemble pour un avenir renouvelé, ancré dans le présent et l’action artistique.

