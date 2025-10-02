Jane Godall, la célèbre primatologue, celle qui savait parler aux chimpanzés, décède à 91 ans

Jane Godall, célèbre primatologue, éthologue et anthropologue britannique, figure emblématique de la science et de la protection de la nature s’est éteinte le 01 octobre 2025, en Californie, à l’âge de 91 ans, de causes naturelles, alors qu’elle était en tournée de conférences aux États-Unis.

L’Institut Jane Goodall a annoncé cette triste nouvelle mercredi, saluant une vie consacrée à la compréhension des primates et à la défense de l’environnement.

Née au Royaume-Uni en 1934, Jane Goodall est devenue mondialement célèbre grâce à ses études pionnières sur les chimpanzés en Tanzanie dès les années 1960.

Pendant plus de soixante ans, elle a observé ces primates dans leur habitat naturel, révélant leurs interactions sociales complexes, leurs émotions et leurs relations familiales.

Ces découvertes ont bouleversé l’éthologie, en démontrant une proximité étonnante entre humains et chimpanzés, et ont profondément modifié la manière dont la société perçoit les animaux.

Son travail a permis de mieux comprendre le comportement animal et a mis en lumière l’importance des écosystèmes pour la survie des espèces. Cette avancée scientifique majeure est aujourd’hui inscrite dans les programmes universitaires du monde entier, et ses recherches ont été publiées dans de nombreuses revues spécialisées.

Au-delà de son apport scientifique, Jane Goodall s’est engagée avec passion dans la protection de la nature. En 1977, elle a fondé l’Institut Jane Goodall, une organisation internationale dévouée à la conservation des chimpanzés et à la sensibilisation environnementale.

À travers des programmes éducatifs et des projets de préservation, l’institut œuvre pour la sauvegarde des habitats naturels menacés par la déforestation et le commerce illégal d’animaux.

Goodall a également été nommée Messagère de la paix par l’ONU, utilisant son influence pour alerter sur l’urgence de la biodiversité et promouvoir la coexistence harmonieuse entre humains et nature. Sa voix a porté dans les conférences internationales, les écoles et les médias, touchant des millions de personnes.

Un héritage inspirant pour les générations futures

Jane Goodall laisse un héritage scientifique et environnemental immense. Son œuvre encourage la recherche continue sur la biodiversité et inspire les militants écologistes à travers le monde. L’Institut Jane Goodall continue de développer ses initiatives pour éduquer les jeunes et protéger les populations de chimpanzés, perpétuant ainsi sa mission.

Selon le site officiel de l’Institut Jane Goodall, les programmes éducatifs qu’elle a initiés sont essentiels pour former une nouvelle génération consciente des enjeux écologiques mondiaux. Dans un contexte où la crise climatique menace de nombreuses espèces, son message reste d’une actualité brûlante.

