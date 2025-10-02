Météo en Tunisie : vent fort et pluies éparses

La Météo en Tunisie se caractérise par un vent fort et des pluies éparses, jeudi 02 septembre 2025. Le temps est partiellement nuageux sur la plupart des régions, alors que les nuages seront parfois denses sur le Nord et la région du Sahel.

Elles seront accompagnés de pluies éparses et temporairement orageuses, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera de secteur nord au Nord et au Centre et de secteur est au Sud relativement fort près des côtes et sur les hauteurs et faible à modéré sur le reste des régions, avec une vitesse dépassant temporairement 60 km/h sous forme de rafales.

La mer sera agitée dans le golfe de Gabès, très agitée dans le reste des côtes et localement houleuse dans le golfe de Tunis.

Les températures seront en légère baisse. Les maximales seront comprises entre 21 et 26 degrés au Nord et sur les hauteurs et entre 27 et 23 degrés dans e reste des régions.