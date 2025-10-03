Global Sumud Flottilla : liste des 25 tunisiens arrêtés par les forces d’occupation

L’avocat Sami Benghazi, membre du comité juridique d’appui à la flotille Soumoud a précisé que les navires de la Global Sumud Flottilla interceptés jeudi 02 octobre 2025 par les forces d’occupation comptait à leur bord 25 Tunisiens.

Les passagers tunisiens sont répartis sur les navires comme suit :

Dir Yassine : Wael Naouar, Yassine Gaidi, Ghassen Henchiri, Mazen Abdellaoui, Nabil Channoufi Abdallah Messaoudi, Aziz Meliani, Noureddine Salouag et Sirine Ghrairi.

Florida : Anis Abbassi, Mohamed Ali, Lotfi Hajji, Achref Khouja, Mohamed Mrad

Allakatalla: Hamza Bouzouida, Louay Cherni, Mouheb Snoussi, Zied Jaballah.

Miami : Fidaa Othmani, Ghassen Kelai et Mohamed Amine Hamzaoui

Sirius : Jihed Ferjani

Huga : Khalil Lahbibi

Adadgio : Houssem Essine Ramadi

Amsterdam : Mohamed Ali Mohieddine

Le navire dédié exclusivement à la documentation et à l’observation Summer Time Jong a trois Tunisiens à bord. Le Navire a atteint le point des 100 miles nautiques dans la zone rouge avant de mettre le cap sur Chypre pour poursuivre sa mission depuis, ajoute Me Benghazi.