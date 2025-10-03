Météo en Tunisie : les vents forts persistent

La Météo en Tunisie se caractérise par des vents forts qui persistent, vendredi 02 octobre 2025,alerte l‘Institut National de la Météorologie (INM). Ils concernent le golfe de Tunis, l’est du pays ainsi que le golfe de Gabès, où la mer sera généralement très agitée.

Le ciel sera partiellement nuageux au nord-ouest, avec quelques pluies. Les nuages s’épaissiront progressivement en fin de nuit sur les côtes du nord, avec des averses éparses.

Les vents seront du nord, relativement forts sur les hautes terres et les zones côtières, et faibles à modérés sur le reste de la région.

La mer sera agitée à très agitée.

Les températures maximales varieront entre 21 et 26 °C au nord et au centre, atteignant 18 °C sur les hautes terres de l’ouest, et entre 27 et 29 °C au sud.