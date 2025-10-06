Ali Zenaïdi : un demi-siècle de lumière et de couleur célébré à la Maison des Arts du Belvédère

L’exposition rétrospective dédiée à Ali Zenaïdi à la Maison des Arts du Belvédère intitulée “Voyage à travers les couleurs et les lumières – 1975-2025”, rend hommage à un demi-siècle de création foisonnante. Elle se poursuit jusqu’au 30 octobre 2025, offrant au public une immersion dans l’univers lumineux d’un artiste qui a façonné l’histoire de l’art plastique en Tunisie.

Le vernissage, organisé dans une atmosphère chaleureuse et festive à la Maison des arts du Belvédère a réuni un grand nombre d’artistes, d’amis et d’anciens élèves venus de toutes les régions du pays. Entre les photos souvenir, les échanges passionnés et les moments d’émotion, chacun voulait saluer le parcours de ce maître dont l’œuvre a marqué plusieurs générations.

Les visiteurs ont pu redécouvrir les scènes vibrantes de la Médina de Tunis, les marchés, les hammams ou encore les portraits familiaux, autant de fragments de vie baignés de lumière et de couleur. Chaque toile porte l’empreinte d’un regard sensible, capable de sublimer le quotidien et de faire dialoguer la mémoire collective et l’intime.

Le directeur de la direction des arts plastiques, Mounir Mejri, a salué Ali Zenaïdi, figure majeure de l’art tunisien, comme l’un des pionniers de l’art moderne au pays, le qualifiant de « véritable école » et de « station artistique incontournable ».

Pour Ali Zenaïdi, cette exposition est avant tout une fête : « C’est la joie de la vie et la célébration de cinquante ans de carrière qui se rejoignent ici. Je suis profondément touché par la présence de mes amis et collègues venus partager ce moment », confie-t-il à l’agence TAP.

Sur les 66 tableaux exposés, dix proviennent des collections de l’État. Le peintre y combine ses périodes abstraite et réaliste, témoignant de son évolution artistique et de sa capacité à mêler les styles sans jamais trahir son identité.

Zenaïdi revendique une peinture nourrie de diversité : « Ma Tunisie est multiculturelle et multiconfessionnelle. Elle a façonné mon regard et ma sensibilité », explique-t-il.

Ali Zenaïdi est né en 1950 à Tunis, dans le quartier de Bab Al Jazira, il a grandi au cœur d’une mosaïque humaine composée de Siciliens, d’Espagnols, de Libyens et d’Algériens. Ses influences vont des artisans tunisiens à la peinture coloniale française et italienne, traduisant un dialogue constant entre héritage et modernité.

Formé à l’École des Beaux-Arts de Tunis, il a été guidé par des maîtres tels que Noureddine Khayachi, Amor Ben Mahmoud et Habib Chebil. Ses voyages en Europe, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient ont enrichi son œuvre d’une palette universelle.

Toujours en quête de nouvelles formes d’expression, Ali Zenaïdi explore la peinture à l’huile, l’acrylique, le dessin et le collage : « Le collage me permet de créer une densité, un dialogue entre les papiers, les journaux et le dessin, pour restituer des scènes de vie pleines d’émotion », précise-t-il.

Cette recherche constante de transparence et de lumière traverse toute son œuvre, faisant de chaque tableau une expérience sensorielle et spirituelle.

En clôture du vernissage, les artistes Hafedh Baccouri et Tarek Belhaj Yahia ont offert à Ali Zenaïdi deux portraits réalisés en son honneur, symboles d’admiration et de reconnaissance envers un artiste dont la générosité et la passion continuent d’inspirer.

Tekiano avec TAP