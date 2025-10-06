Global Sumud Flotilla : dix Tunisiens de retour au pays, 15 autres attendus

Un groupe de dix Tunisiens de la Global Sumud Flotilla, destinée à briser le blocus de Gaza, ont été déportés vers la Turquie par l’entité sioniste sont arrivés à l’aéroport international Tunis Carthage dans l’après-midi du dimanche 05 octobre 2025 à 16h25, a précisé la page Global Movement to Gaza Tunisia.

Il s’agit d’Aziz Meliani, Noureddine Slaouej, Abdallah Messaoudi, Housemeddine Remadi, Zied Jaballah, Hamza Bouzouida, Mohamed Mrad, Anis Abbassi et Lotfi Hajji, ainsi que du capitaine du navire Amsterdam, Mohamed Ali Mouhieddine, rentré dès la matinée de Turquie.

Le retour des 15 autres Tunisiens encore détenus est prévu à partir de lundi 06 octobre 2025 après leur libération par les autorités d’occupation à la suite de l’assaut mené le 2 octobre contre la flottille Sumud internationale en route vers Gaza.

Interceptés en haute mer, les passagers avaient été transférés au port d’Ashdod, interrogés, puis incarcérés avant leur rapatriement progressif.

À l’aéroport Tunis Carthage, des centaines de proches, de militants et de représentants d’associations les ont accueillis dans une ambiance de ferveur et d’émotion les tunisiens libérés participants à Global Sumud Flotilla.

Le membre du comité de coordination de la flottille, Mohamed Amine Ben Nour, docteur de son état, a déclaré à l’Agence TAP que la mobilisation populaire constatée à l’aéroport Tunis-Carthage, constitue « un acte de solidarité envers Gaza meurtrie ».

Il a précisé que les autres militants tunisiens encore détenus sont assistés par l’organisation “Adala” (Justice), laquelle suit leur comparution devant les autorités sionistes en vue de leur libération.

Les rescapés ont rapporté avoir subi des violences psychologiques et des conditions de détention dégradantes, en l’occurrence lors de la visite du ministre de l’occupation Itamar Ben Gvir.

Le capitaine tunisien Mohamed Ali Mouhieddine, commandant du navire Amsterdam, a décrit une nuit d’assaut éprouvante avant l’interception de son bateau à une quarantaine de milles des côtes de Gaza. Il a affirmé que les détenus avaient refusé de signer tout document, hormis leur demande de rapatriement.

