Météo en Tunisie : temps nuageux, températures en légère baisse

La Météo en Tunisie se caractérise par un temps nuageux. Ses nuages parfois denses avec des chutes de pluies faibles et éparses attendues sur le Nord. Des nuages passagers sont constatés sur le reste des régions.

Le vent soufflera de secteur Nord relativement fort à localement fort sur le Nord, les régions côtières et les hauteurs, d’une vitesse dépassant temporairement 60 km/h sous forme de rafales et modéré à relativement fort sur le reste des régions.

La mer sera globalement très agitée à localement houleuse dans le Nord, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures seront en légère baisse dont les maximales seront comprises entre 20 et 25 degrés sur le Nord et seront aux alentours de 18 degrés sur les hauteurs de l’Ouest, alors que pour le reste des régions, elles oscilleront entre 26 et 31 degrés.