Global Sumud Flottilla : les 15 participants tunisiens détendus dans les prisons de l’entité sioniste rapatriés

Le dernier groupe de participants à la Flottille Sumud pour briser le blocus de Gaza, détenus dans les prisons de l’entité sioniste, parmi lesquels quinze participants tunisiens ont été libérés et rapatriés affirme l’avocate Najet Hedrich.

Tous les participants sont arrivés, mardi matin, en Jordanie via le point de passage terrestre du pont Roi Hussein, d’après peut-on suivre sur la page the Maghreb Sumud Flotilla. les autorités jordaniennes ont reçu, entre 8h et 10h (heure d’Amman), et en présence de représentants diplomatiques tunisiens, le dernier groupe de participants tunisiens, composé de quinze personnes.

Il s’agit de Mohamed Amine Hamzaoui, Yassine Gaïdi, Wael Naouar, Ghassen Henchiri, Cyrine Ghraïri, Fidaa Athmni, Mouheb Snoussi, Mazen Abdellaoui, Louay Cherni, Khalil Lahbibi, Achref Khouja, Jihed Ferjani, Nabil Chennoufi, Ghassen Klai, et Mohamed Ali.

Dix participants tunisiens, détenus aux côtés de plus de 400 activistes de 47 pays, ont été rapatriés, dimanche dernier. Ils avaient été accueillis, à l’aéroport Tunis Carthage, par leurs familles, amis, journalistes ainsi que des représentants d’organisations de la société civile.

Selon l’avocate, membre de l’équipe juridique qui avait accompagné la Flottille “Soumoud”, d’autres participants venus d’Algérie, du Maroc, du Koweït, de Libye, de Jordanie, du Pakistan, de Bahreïn, de Turquie et du Sultanat d’Oman ont été rapatrié, mardi, vers la Jordanie.

L’équipe juridique a salué le travail des avocats mobilisés par l’organisation “Adalah” qui, tout au long des derniers jours, ont fourni des informations précises et un suivi constant, malgré le manque de moyens et les pressions exercées par les autorités sionistes.

L’entité sioniste avait intercepté, les 1er et 2 octobre, tous les bateaux de la Flottille “Soumoud”, dans les eaux internationales au large de Gaza. Plus de 400 activistes provenant de 47 pays ont été détenus avant d’être transférés à la prison de Ktzi’ot, dans le désert du Néguev.

Tekiano avec TAP