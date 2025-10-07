PMO MASTERY 2025 : 1er événement international en Tunisie consacré à l’excellence en gestion de projets

PMO MASTERY 2025 est le premier événement international en Tunisie entièrement consacré à l’excellence en gestion de projets, management de portefeuilles et transformation organisationnelle.

Cette nouvelle édition se déroulera les 11 et 12 octobre 2025 à Hammamet et réunira plus de 250 experts de renommée mondiale, décideurs et praticiens venus d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Europe.

L’objectif principal est de positionner la Tunisie comme un hub stratégique de la gestion de projets pour ces régions, en offrant une plateforme de partage d’expériences, de collaboration internationale et de renforcement des compétences liées aux Project Management Offices (PMOs) et à la conduite du changement.

L’événement mettra en avant des thématiques actuelles et cruciales pour l’avenir des PMOs. Parmi elles, l’intelligence artificielle et l’automatisation seront analysées comme des leviers d’efficacité pour les bureaux de projets.

Le leadership à l’ère digitale, avec une attention particulière portée au rôle des femmes leaders, sera aussi un sujet central. L’alignement des parties prenantes pour garantir le succès des PMOs, la cybersécurité et la gestion des risques liés aux portefeuilles de projets feront l’objet de nombreuses discussions, ainsi que la recherche de l’excellence PMO, depuis la stratégie jusqu’à la création de valeur.

La première journée de PMO MASTERY 2025 sera consacrée à des formations interactives, animées par des experts internationaux. Quatre modules stratégiques seront proposés : intelligence artificielle et automatisation, leadership et rôle des sponsors dans le changement, excellence PMO et création de valeur, ainsi que cybersécurité et gestion des risques.

Les intervenants de cette édition font partie des plus grandes références internationales, avec des experts issus d’organisations telles que PMI®, PMOGA, les cabinets du Big 4 et des multinationales. Des leaders et praticiens venus d’Afrique et du Golfe viendront également partager leurs visions et expériences, apportant une dimension complémentaire et interculturelle à l’événement.

Le public ciblé par PMO MASTERY regroupe les directeurs et responsables de PMO, chefs de projets et de programmes, directeurs de la transformation, DSI, dirigeants du secteur public et privé, ainsi que des universitaires et étudiants avancés en management de projets.

PMO MASTERY 2025 se caractérise comme un rendez-vous unique abordant les bureaux de projets dans une perspective innovante et internationale. En créant une synergie forte entre l’Afrique et le Golfe, l’événement propose un programme riche alliant keynotes inspirantes, panels interactifs, ateliers pratiques et formations certifiantes. Il constitue aussi une plateforme de visibilité privilégiée pour les sponsors et partenaires souhaitant renforcer leur position dans le secteur de la gestion de projets.

Tekiano