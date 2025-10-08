Goethe-Institut Tunis invite le public à vivre un voyage sensoriel avec Paul Klee à travers ‘KleeXperience’

Au coeur de la médina de Tunis, un voyage unique en son et lumière est proposé à travers l’expérience sensorielle ‘KleeXperience’ autour de l’univers du grand artiste et peintre allemand Paul Klee (1879-1940), parmi les artistes les plus importants du XXe siècle.

Le centre culturel Slimania de la Médina de Tunis abrite de ce fait une série de manifestations du 11 au 15 octobre 2025 intitulée “KleeXperience” et signée Juliana & Andrey Vrady, mêlant mapping, installation lumineuse interactive et musique live avec Dawan.

Cette invitation à vivre une expérience sensorielle à la redécouverte du célèbre voyage de Paul Klee à Tunis, sera inaugurée samedi 11 octobre 2025, à 20h avec lancement marqué par un mapping, accompagné par une performance musicale immersive par Dawan, dans la cour du centre culturel Slimania, à la médina de Tunis.

Du 12 au 15 octobre 2025, de 14h à 20h, l’installation devient participative : les émotions des visiteurs seront captées et transformées en lumière, créant une œuvre collective en constante évolution.

Elle est proposée en partenariat avec Mushmoom est une structure de production culturelle qui crée et produit des expériences musicales immersives dans des lieux d’exception, à la croisée du patrimoine, de la nature et du paysage sonore.

Le programme inclut également une master class exclusive, animée par Juliana & Andrey Vrady, intitulée : “Session d’empathie : Humain / A.I. – HOW DO YOU FEEL” qui se tiendra le mardi 14 octobre 2025, de 10h30 à 12h30.

Programme complet de KleeXperience du 11 au 15 octobre 2025 :

Samedi 11 octobre 2025 à 20h00 : KleeXperience, le voyage commence ! Inauguration | Mapping et music live, dans le cadre de KleeXperience: Lumière & Emotion au cœur de la Médina

Dans la cour, laissez-vous emporter par un mapping lumineux immersif, directement inspiré des œuvres de Paul Klee. Couleurs vibrantes, formes poétiques et jeux de lumière viendront réinterpréter l’univers de l’artiste en dialogue avec l’architecture du lieu.

Ce voyage visuel, sera accompagné par la musique live de Dawan, dont les sonorités prolongeront l’émotion et la magie de l’espace.

Du Dimanche 12 octobre au Mercredi 15 octobre 2025 de 14h-20h00 : Installation lumineuse interactive par J. et A. Vrady.

Le public est invité à vivre une expérience sensorielle unique, imaginée par Juliana & Andrey Vrady : une installation lumineuse interactive, qui réinvente le regard porté sur l’œuvre de Paul Klee.

Tandis que les visiteurs contemplent les œuvres en version numérique de Klee, leurs émotions sont captées en temps réel. Chaque émotion est traduite en une couleur spécifique, selon un code chromatique conçu pour refléter la richesse des ressentis.

Ces couleurs émotionnelles sont ensuite intégrées dans une installation lumineuse, inspirée des œuvres de Klee. Le résultat : une rencontre poétique entre l’art, la technologie et l’intime.

Mardi 14 octobre 2025 de 10h30-12h30 : Empathy Session: Human/A.I. – HOW DO YOU FEEL, un Masterclass Animée par Juliana & Andrey Vrady.

Dans un monde où la technologie en sait de plus en plus sur nous que nous-mêmes, il est temps de tendre un miroir à l’intelligence artificielle et de placer nos émotions au centre.

Dans la session Empathy avec Juliana et Andrey Vrady, nous explorons l’intersection entre les émotions, l’art et la technologie. Grâce à la reconnaissance faciale et à l’IA, les états émotionnels des participants sont capturés en temps réel et transformés en œuvres d’art visuelles colorées et dynamiques.

Cette expérience interactive vous invite à vous redécouvrir et à redécouvrir votre propre résonance émotionnelle, tout en expérimentant simultanément la façon dont les machines perçoivent nos sentiments.

Plus de détails sont disponibles sur le site du Goethe-Institut Tunis

Juliana & Andrey Vrady sont un duo d’artistes basé à Leipzig, créant des installations multimédias interactives à l’intersection de l’art, de la technologie et de l’émotion.

Hamza Nasraoui, alias Dawan, est un producteur originaire du nord de la Tunisie. Il débute sous le nom de SixhoN, explorant la deep house et la techno, avant de se faire connaître pour ses sonorités mêlant future garage, néo-jazz, hip-hop et UK house. En 2015, il découvre l’installation sonore lors d’une résidence à Helsinki. Depuis, il collabore sur des projets artistiques interdisciplinaires.

L’événement ‘KleeXperience’ est organisé par le Goethe-Institut, en partenariat avec Mushmoom, le Centre culturel Slimania, ainsi que le Zentrum Paul Klee de Berne, en Suisse.

Tout se passe au centre culturel Slimania, à la médina de Tunis. L’entrée est libre et gratuite (selon la limite des places disponibles pour la masterclass).

Tekiano avec Goethe-Institut Tunis