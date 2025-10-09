Concours Bac 2026 : Inscription en ligne du 22 octobre au 20 novembre 2025

Le ministère de l’Éducation tunisien a annoncé dans un communiqué que l’ouverture de l’inscription en ligne pour le Bac 2026 ou l’inscription destinée aux candidats à l’examen du baccalauréat tunisien 2026, se font du 22 octobre au 20 novembre 2025.

Le ministère de l’Éducation a invité les élèves de quatrième année secondaire inscrits dans les établissements publics et privés à s’inscrire sur le site web “bac. education.tn “, accessible à partir du 22 octobre 2025.

Le paiement des frais d’inscription à l’examen du baccalauréat 2026 se fera en ligne par un timbre fiscal électronique d’une valeur de 22 dinars.

Les élèves doivent impérativement imprimer leurs demandes d’inscription après les avoir remplies, précise le ministère.

Tekiano avec communiqué