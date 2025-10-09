Envirofest 2025 débarque à Ain Drahem : cinéma, éco-village et mobilisation citoyenne à Dar Fatma

L’initiative environnementale Envirofest fera escale à Dar Fatma (Ain Drahem, Jendouba) les 11 et 12 octobre 2025. Organisé en partenariat avec WWF Afrique du Nord, cet événement s’appuie sur une démarche de co-création combinant expertises complémentaires.

WWF Afrique du Nord assure la mobilisation des communautés, la sensibilisation et l’accompagnement de la communauté locale tandis qu’Envirofest valorise son ancrage culturel et artistique à travers le cinéma et la diffusion de contenus.

La journée du 11 octobre sera consacrée à une séquence de sensibilisation communautaire préparée par le WWF Afrique du Nord et mise en œuvre conjointement avec Envirofest. Elle visera à engager la population locale autour d’ateliers, de discussions collectives et d’actions participatives.

Sur les deux jours, un éco-village interactif sera installé, offrant au public projections de documentaires, animations pédagogiques et ateliers pratiques sur les modes de vie durables. Un marché écologique viendra compléter l’expérience en mettant en avant les artisans et producteurs locaux de Dar Fatma.

Moment fort de cette étape, la réalisation d’un film mi-documentaire qui aura lieu le 12 octobre. Les enfants originaires de Dar Fatma seront accompagnés par le réalisateur Abdelhamid Bouchnak et son équipe, qui les initieront aux techniques du cinéma afin qu’ils puissent exprimer leur propre vision de l’environnement et des défis qu’ils rencontrent.

Ce projet collectif constituera le fil rouge du festival et sera présenté en avant-première à la Cité de la Culture de Tunis, du 18 au 20 novembre 2025, lors de l’événement de clôture de la tournée.

Au-delà de son aspect artistique, l’Envirofest s’inscrit dans la continuité des actions menées à Dar Fatma à travers le projet de restauration des tourbières de WWF Afrique du Nord, en faveur de la conservation de ces milieux uniques et de la valorisation du patrimoine naturel et culturel local.

Le festival s’aligne avec l’objectif de WWF visant à améliorer les conditions de vie de la population locale, en renforçant l’économie locale et en favorisant la participation active des femmes et des jeunes aux dynamiques sociales, économiques et environnementales. Après Dar Fatma, le festival poursuivra sa route dans plusieurs régions de Tunisie, dont Sfax, Sousse, Jendouba, Redeyef et Tunis.

À travers cette initiative commune, WWF Afrique du Nord et Envirofest entendent laisser une empreinte durable, en renforçant la capacité des communautés locales à s’engager pour la protection de la nature.

