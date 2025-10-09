Le premier moniteur 6K au monde doté de la connectivité Thunderbolt™ 5 dévoilé par LG

Le UltraFine evo 6K (32U990A), premier moniteur 6K au monde équipé de la technologie Thunderbolt™ 5 est lancé par LG. Ce modèle inaugure la nouvelle gamme UltraFine evo, dédiée aux écrans premium à ultra-haute résolution conçus pour les créatifs, vidéastes et graphistes les plus exigeants.

Alliant résolution 6K (6 144 x 3 456), finesse des détails et précision des couleurs, le UltraFine evo 6K permet de travailler plus vite et plus efficacement. Lauréat du CES Innovation Award 2025 et du iF Design Award 2025, il établit un nouveau standard pour les moniteurs professionnels.

Son écran 32 pouces offre une densité de 224 PPI et couvre 98 % du DCI-P3 et 99,5 % de l’Adobe RGB, assurant une fidélité d’image exceptionnelle pour le montage, la retouche et la production. Certifié VESA DisplayHDR™ 600, il garantit des couleurs réalistes et une luminosité homogène.

Conçu pour les environnements Mac et Windows, le 32U990A intègre un commutateur KVM et de multiples ports de connexion, facilitant la gestion de plusieurs systèmes et la connexion de périphériques haut débit (SSD, eGPU…). Grâce au Thunderbolt™ 5, il offre des transferts de données jusqu’à 120 Gbps, soit trois fois plus rapides que Thunderbolt 4.

Avec son design sans bord sur quatre côtés, son pied ergonomique ajustable et sa compatibilité avec les configurations multi-écrans, le LG UltraFine evo 6K combine puissance, élégance et productivité – une solution idéale pour les créateurs en quête de performance et de confort.

Tekiano avec communiqué