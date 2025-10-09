Météo en Tunisie : temps partiellement nuageux sur la plupart des régions

La Météo en Tunisie indique que le temps est partiellement nuageux sur la plupart des régions, jeudi 09 octobre 2025 selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM). Le vent souffler de secteur sud relativement fort près des côtes Est et faible à modéré à l’intérieur.

La mer est agitée dans les côtes Est et peu agitée dans le reste des côtes. Les températures seront en légère hausse. Les maximales seront comprises entre 25 et 30 degrés et aux alentours de 23 degrés sur les hauteurs.