Rotary Club Ariana La Rose et l’artiste Olfa Dabbabi proposent l’exposition “Étoiles de dignité” : quand l’art digital devient un souffle d’espoir pour les régions rurales. Il s’agit d’une une exposition autour de la femme qui se déroule du 17 au 19 octobre 2025 à l’Espace Mille Feuilles de La Marsa.

Cet événement se veut plus qu’un rendez-vous artistique, c’est aussi une collecte de fonds à travers la vente des œuvres exposées, avec un objectif clair : financer l’installation de panneaux photovoltaïque pour l’autonomisation des stations de pompage en électricité dans les régions rurales, durement touchées par le manque d’eau.

L’installation de panneaux photovoltaïques assurera un accès durable à l’eau. Elle contribuera ainsi à améliorer la santé et les conditions de vie, à réduire la charge pesant sur les femmes et les enfants et à favoriser le développement économique et social de la communauté.

L’univers artistique d’Olfa Dabbabi

Pionnière de l’art digital en Tunisie, Olfa Dabbabi place la femme au centre de son univers créatif. À travers ses œuvres numériques, puissantes et lumineuses, elle célèbre la femme comme force vitale, source d’énergie et pilier de l’équilibre universel.

Designer à l’UNICEF et entrepreneure, elle s’impose comme une figure incontournable de la scène artistique contemporaine tunisienne.

Après le succès de son exposition “V like Venus”, Olfa revient avec une nouvelle proposition artistique encore plus ambitieuse, où se croisent art, technologie et engagement social.

Une expérience immersive inédite

L’exposition Étoiles de dignité plonge le visiteur dans un voyage sensoriel où l’art digital dialogue avec les nouvelles technologies.

Au programme :

– La découverte de nouveaux tableaux, empreintes de lumière et de symbolisme.

– Des projections inspirées de l’univers galactique, véritables passerelles vers l’imaginaire.

– Des œuvres numériques déclinées en vidéos accompagnées de créations sonores originales.

– Une performance musicale et chorégraphique, où musique et danse viennent prolonger l’expérience artistique et donner vie aux thèmes portés par l’exposition.

– Un espace pensé comme une invitation à la contemplation et à la réflexion, où chaque spectateur devient acteur de son propre voyage intérieur.

Rotary Club Ariana La Rose œuvre depuis 1996 dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’environnement et de la promotion de la femme. Fort d’une expérience riche en projets solidaires, le club continue d’innover en plaçant l’art et la culture au service d’actions sociales à fort impact.

Le Rotary Club Ariana La Rose et Olfa Dabbabi expriment leur profonde gratitude à l’Espace Mille Feuilles pour la mise à disposition de ce lieu inspirant, ainsi qu’aux sponsors et partenaires pour leur soutien. Leur engagement commun permet de transformer l’art en un véritable moteur de dignité et d’espoir.

