Le Club culturel Tahar Haddad organise la la 2ème édition du festival de Jazzmean

Le Club culturel Tahar Haddad organise la 2e édition du festival Jazzmean, du 24 au 27 octobre 2025. Située au coeur de la médina de Tunis, ce festival s’organise sous le patronage de la Délégation régionale des affaires culturelles de Tunis dans le cadre de l’ouverture de la saison culturelle 2025-2026 du club.

Plusieurs jazzmen tunisiens talentueux animeront des masterclass dans la matinée dans le cadre du festival Jazzmean 2025. Les artistes Omar Elouer, Wassim Ben Rahouma, Ahmed Ajabi et Fawzi Chekili et leurs différents groupes se produiront dans le cadre de concerts dans l’après midi.

Programme du festival de Jazzmean du 24 au 27 octobre 2025 :

Vendredi 24 octobre 2025 :

11h00 : Masterclass avec Omar Elouer

19h00 : Concert Musk Trio d’Omar Elouer

Samedi 25 octobre 2025 :

11h00 : Masterclass avec Wassim Ben Rahouma

19h00 : Concert du groupe Wassim Ben Rahouma

Dimanche 26 octobre 2025 :

19h00 : Concert Bop Elation de Ahmed Ajabi Sextet

Lundi 27 octobre 2025 :

19h00: Concert Taqasim Revival Sextet de Fawzi Chekili

Les prix des billets des concerts sont 10 dt et disponibles le jour du spectacle au club Tahar Haddad.

