L’Université Centrale lance un Centre de Recherche et d’Innovation Collaborative (CRCI) en Tunisie

L’Université Centrale, premier centre universitaire privé pluridisciplinaire de Tunisie et membre du réseau Honoris United Universities, a annoncé le lancement officiel du Centre de Recherche et d’Innovation Collaborative (CRCI) du Groupe Université Centrale.

Ce premier centre collaboratif dédié à la recherche et à l’innovation est placé sous la supervision de l’Université Centrale, en partenariat avec l’Université UPSAT.

Houbeb Ajimi, directrice générale du groupe Université Centrale, Honoris en Tunisie, a souligné que cette nouvelle structure, pensée depuis plus d’un an, s’inscrit pleinement dans la stratégie d’excellence académique du groupe. L’institut a atteint une maturité suffisante pour renforcer ses collaborations avec les entreprises.

Ce centre se veut un espace où chercheurs, étudiants et entreprises travaillent ensemble pour transformer les idées en solutions concrètes. ‘Notre ambition est claire’, précise Houbeb Ajimi : devenir un lieu fédérateur alliant rigueur scientifique et impact concret, en créant des synergies entre le monde académique et les acteurs économiques.

Le CRCI s’articule autour de quatre axes majeurs et complémentaires :

– Transition numérique, intelligence artificielle et innovation

– Santé et recherche clinique

– Transition écologique et responsabilité sociétale

– Gouvernance et gestion des ressources humaines

Ce dispositif scientifique représente une avancée majeure pour le groupe, affirmant sa volonté de s’engager pleinement dans la recherche collaborative et de renforcer ses liens avec le monde entrepreneurial.

Déclaration de Mme Houbeb Ajmi:

L’Université Centrale a invité lors de son événement inaugural, le professeur émérite Armand Hatchuel, de l’École des Mines de Paris, reconnu pour son expertise dans le domaine de l’innovation collaborative.

Il a présenté une conférence intitulée ‘La recherche collaborative : un impératif pour l’émergence et des modèles à adapter’, insistant sur l’importance de l’approche collaborative pour la Tunisie.

Un premier panel ‘ IA et santé ‘ consacré à l’intelligence artificielle et à la santé, au cœur des défis scientifiques actuels a été organisé lors de la journée, réunissant des experts de renom comme le professeur Hechmi Louzir, président actuel d’Abi-Tech et ancien directeur de l’Institut Pasteur de Tunis, ainsi que la neurologue Mouna Ben Djebar, de la Faculté de médecine de Tunis.

Les intervenants ont exposé les applications de l’IA dans les pratiques médicales et l’industrie pharmaceutique, en soulignant à la fois ses avantages et ses risques pour les patients et professionnels.

Le deuxième panel a exposé une réflexion sur les transitions dans les entreprises industrielles tunisiennes, en présence de plusieurs directeur d’entreprises technologiques et de renom comme le groupe One-Tech, Assad, Leoni, La Rose Blanche, Sartex…

Le Centre de Recherche et d’Innovation Collaborative ambitionne de favoriser le développement de recherches appliquées pour offrir des solutions concrètes aux défis des entreprises tunisiennes.

Ce projet ouvre également une perspective internationale, permettant aux étudiants de l’Université Centrale de s’engager dans des projets de recherche et d’innovation dès les premières années de leur formation.

