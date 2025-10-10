Météo en Tunisie : pluies éparses et temporairement orageuses sur le Nord-Ouest et le Centre

La Météo en Tunisie affiche un temps partiellement nuageux sur tout le territoire à progressivement nuageux vendredi 10 octobre 2025, sur les régions du Nord-Ouest et du Centre avec des chutes de pluies éparses et temporairement orageuses.

Le vent soufflera de secteur Est faible à modéré, puis, il sera intensifié à la fin de la journée près des côtes et sur le Sud. La mer sera peu agitée à progressivement agitée, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures seront comprises généralement entre 26 et 32 degrés et seront aux alentours de 24 degrés sur les hauteurs de l’Ouest.