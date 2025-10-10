Tunisie vs Sao Tomé-et-Principe : où regarder le match éliminatoire de la Coupe du Monde 2026

La Tunisie affronte Sao Tomé-et-Principe vendredi 10 octobre 2025 pour le compte de la 9ème journée du groupe H, une rencontre éliminatoire de la Coupe du Monde de football 2026.

Le match Tunisie vs Sao Tomé-et-Principe se joue à 17h00 au stade Hammadi Agrebi de Radès. Il est dirigé par l’arbitre malgache Rakotojaona Andofetra.

Les aigles de Carthage sont déjà qualifiés pour la coupe du monde de football 2026. La sélection tunisienne est classée première avec 22 points. Composition probable : Aymen Dahmene, Ali Abdi, Montassar Talbi, Yassine Meriah, Yan Valery, Ellyes Skhiri, Mohamed Ali Ben Romdhane, Hannibal Mejbri, Naim Sliti, Elias Saad, Firas Chawat.

Vous pouvez regarder le match Tunisie vs Sao Tomé-et-Principe en direct live sur la chaine Watania 1 et la chaine portugaise Sport TV 2 (Portugal) et sur MBC5.

Tekiano