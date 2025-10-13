ENSI Junior Entreprise organise GET Entrepreneurial 3.0 à l’UTICA : rassemblement des acteurs de l’innovation et de l’entrepreneuriat

L’ENSI Junior Entreprise organise la troisième édition de son événement phare GET Entrepreneurial 3.0, prévu mercredi 22 Octobre 2025 à l’UTICA. Cet événement réunit startups, entreprises, jeunes talents et étudiants autour de l’innovation et de l’entrepreneuriat.

GET Entrepreneurial 3.0 se veut une plateforme stratégique où s’entrelacent innovation, entrepreneuriat et transformation économique. L’événement ambitionne de réunir des talents émergents, des startups, des scaleups en plein essor, ainsi que des partenaires institutionnels et financiers pour créer un véritable espace de collaboration et de croissance.

GET Entrepreneurial constitue une vitrine de l’écosystème entrepreneurial, où se croisent innovation, financement, expertise et accompagnement. Il ambitionne d’agir comme un hub national et régional, catalysant l’énergie entrepreneuriale autour de thématiques à fort impact.

Get Entrepreneurial a pour objectif de de lancer un projet stratégique à large échelle, sous l’égide de l’ENSI Junior Entreprise. Il est conçu pour catalyser l’innovation et renforcer les synergies entre les acteurs clés public privé et académique de l’écosystème économique tunisien

ENSI Junior Entreprise (EJE) est une association estudiantine spécialisée dans le conseil digital, basée à l’École Nationale des Sciences de l’Informatique (ENSI), en Tunisie.

L’association conçoit des solutions web et mobiles de haute qualité à des tarifs accessibles, à destination des startups, ONG et institutions. Tous les projets sont réalisés par des élèves ingénieurs de l’ENSI, encadrés par des alumni expérimentés et des professionnels du

secteur.

Rejoindre GET Entrepreneurial 3.0, permet de découvrir les tendances et les innovations qui redessinent le paysage économique, se connecter avec les acteurs clés de l’écosystème entrepreneurial et développer des synergies porteuses d’opportunités.

C’est aussi contribuer activement à la construction d’un futur entrepreneurial durable et inclusif, où chaque initiative a le pouvoir de transformer positivement l’économie et la société, souligne l’ENSI.

