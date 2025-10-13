Le festival Vues sur les Arts revient pour une 6ème édition à l’Agora La Marsa et l’Agora Djerba

Le festival Vues sur les Arts revient pour une 6ème édition du 15 au 19 octobre 2025, à L’Agora La Marsa et L’Agora Djerba, avec un programme riche et diversifié mêlant avant-premières, courts métrages, master class, ateliers d’écriture et rencontres internationales.

Pour cette édition 2025, le festival dévoile trois films inédits en avant-première, une section dédiée aux courts métrages tunisiens, un Festi-Court mettant en lumière de jeunes talents, ainsi qu’un Focus sur le cinéma iranien.

Selon Mohamed Ali Okbi, directeur du festival “Vues sur les Arts” n’est pas un festival compétitif, mais un espace de découverte et de dialogue où chaque spectateur devient acteur de l’expérience artistique.

Les organisateurs ambitionnent également de valoriser le cinéma d’auteur et les grandes œuvres internationales répondant à la vision artistique et culturelle du festival.

Parmi les temps forts de cette 6ᵉ édition, l’atelier d’écriture “Courts Entre 2 Rives”, organisé en partenariat avec l’association corse COPMED, occupe une place centrale. Ce programme vise à accompagner les jeunes réalisateurs méditerranéens dans le développement de leurs scénarios de courts métrages de fiction.

Les quatre finalistes 2025, un Tunisien, un Français, un Italien et une Marocaine participent à une résidence itinérante entre la Corse, l’Italie, le Maroc et la Tunisie.

À Tunis, leur parcours s’achèvera par un pitch devant un jury international, le 18 octobre à L’Agora La Marsa, avant la remise du Prix France Télévision au lauréat lors de la clôture du festival, le 19 octobre 2025.

Les projets sélectionnés cette année sont :

« La Paillotte » de Guillaume Micaelli (France)

« L’Isola Di Nina » de Valentina Pietrarca (Italie)

« L’Ancre du Mirage » de Zayane Béchir (Tunisie)

« Quelque part ailleurs » de Doha Safsafi (Maroc)

Le festival Vues sur les Arts 2025 innove avec une Master Class intitulée “L’Art du Documentaire”, animée par Jean-Michel Djian, spécialiste du film documentaire, et Tarek Ben Chaâbane, scénariste et ancien directeur de la Cinémathèque tunisienne.

Les étudiants en cinéma y découvriront les étapes de la création documentaire, illustrées par la projection exclusive de « Un Siècle dans la tête », suivie d’un débat.

Le Festi-Courts, nouvelle section du festival, présentera cinq courts métrages de qualité, révélant la nouvelle génération de cinéastes du bassin méditerranéen.

La section Focus Iran offrira un regard inédit sur la scène cinématographique iranienne contemporaine, avec la projection du film « Divine Comedy » d’Ali Asghari.

Programme du festival Vues sur les Arts 2025

A l’Agora La Marsa

– 15 octobre : ouverture officielle avec « Deux Pianos » d’Arnaud Desplechin

– 16 octobre : « Tunisie Andalouse » de Fériel Ben Mahmoud, suivi de « Diamanti » de Ferzan Ozpetek

– 17 octobre : « Little Girl Blue » de Mona Achache, puis « Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan » de Ken Scott

– 18 octobre : Master Class « L’Art du Documentaire », « Hola Frida », Festi-Court, et « Maria » de Pablo Larraín

– 19 octobre : deuxième programme Festi-Court, cérémonie de clôture et remise du Prix France Télévision

A l’Agora Djerba

– 15 octobre : « Deux Pianos » d’ouverture

– 16 octobre : « Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan »

– 17 octobre : « Tunisie Andalouse »

– 18 octobre : « Hola Frida », Festi-Court et « Chopin, Chopin! »

– 19 octobre : Focus Iran avec « Divine Comedy »

