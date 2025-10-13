MENA Rock Festival 2025 : Tunis fait vibrer le monde au rythme du rock et du métal (line up)

Le MENA Rock Festival revient à Tunis pour une nouvelle édition explosive dédiée au rock et au métal qui investit l’Institut français de Tunisie (Tunis) du 17 au 19 octobre 2025. Cette édition réunit des artistes de quatre continents et met en lumière la scène rock/metal émergente tunisienne aux côtés de groupes internationaux.

Plus qu’un événement musical, c’est un véritable pont culturel qui réunit artistes et publics venus du Maghreb, du Moyen-Orient, d’Europe, d’Afrique et d’Amérique du Sud, avec l’ambition de tisser des passerelles entre la Tunisie et les communautés musicales.

Cette année, des groupes originaires de Jordanie, de France, de Belgique, du Brésil, du Togo et de Tunisie partageront la scène pour faire de la capitale tunisienne une scène ouverte sur le monde, où la musique devient un langage universel.

La programmation 2025 promet une expérience unique : des têtes d’affiche internationales côtoieront des talents tunisiens émergents dans une ambiance d’échange et de création.

Le public découvrira des performances inédites, des duos improvisés et des collaborations exclusives, témoignant de la vitalité et de la diversité de la scène rock et métal dans la région.

Line up du Mena Rock Festival 2025:

Samedi 18 octobre : les groupes Klone, Ice Sealed Eyes, FreeHowling, Kamala, Thy Seven Synth et Crimson Ruh

Dimanche 19 octobre : les groupes Akher Zapheer, Nawather, Arka’n Asrafokor, Muhurta, Not Dead Yet et Parabola

Au-delà des guitares et des décibels, le MENA Rock Festival se veut un espace inclusif et bienveillant, où la passion du rock se mêle à la convivialité et à l’ouverture. Infos et billetterie sur www.menafestival.com et IjaApp.

Tekiano