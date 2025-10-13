Tunisie vs Namibie : Où regarder le dernier match qualificatif pour la coupe du monde 2026 du 13 octobre

Le match Tunisie vs Namibie se joue lundi 13 octobre 2025. C’est le dernier match des éliminatoires africaines pour la Coupe du Monde de football 2026, de la sélection tunisienne. La rencontre Tunisie et Namibie se joue à partir de 14h au stade Hammadi Agrebi à Radès.

L’arbitre sénégalais Issa Sy dirigera cette rencontre sans grands enjeux pour les aigles de Carthage, déjà qualifiés et invaincus dans ces éliminatoires de la course pour le mondial 2026, avec 25 points au compteur et aucun but encaissé en neuf rencontres.

La Tunisie est en tête du groupe H et a déjà assuré son billet pour la coupe du monde de football nord-américain depuis la 8ème journée.

Vous pouvez regarder le match Tunisie vs Namibie en direct live sur les chaines Watania 1 terrestre, MBC 5 et Sport Digital.

Tekiano