Année scolaire 2025-2026 : calendrier du contrôle continu pour les collèges et les lycées publics et privés

Le ministère de l’éducation a publié une circulaire comportant le calendrier du contrôle continu pour les collèges et les lycées publics et privés au titre de l’année scolaire 2025-2026.

Le calendrier du contrôle continu vise à renforcer l’efficacité du système, à évaluer les acquis des élèves, à corriger les lacunes et à consolider les apprentissages, tout en assurant le principe d’équité et d’égalité des chances.

Les devoirs de contrôle du premier trimestre 2025, devront être réalisés et corrigés avant le 22 novembre 2025 tandis que les devoirs de synthèse sont prévus du 1er au 13 décembre 2025 (semaine avant bloquée du 1er au 06 et semaine bloquée du 08 au 13 décembre 2025).

Les devoirs de contrôle du deuxième trimestre 2026 devront être réalisés et corrigés avant le 14 février 2026 tandis que les devoirs de synthèse auront lieu du 23 février au 07 mars 2026 (semaine avant bloquée du 23 au 28 février et semaine bloquée du 02 au 07 mars 2026)

Pour ce qui est des devoirs du troisième trimestre 2026, les élèves des 7e, 8e et 9e années de l’enseignement de base, ainsi que ceux des 1re, 2e et 3e années de l’enseignement secondaire passeront les devoirs de contrôle avant le 9 mai 2026 tandis que les devoirs de synthèse se dérouleront du 13 au 26 mai 2026 (semaine avant bloquée du 13 au 19 et semaine bloquée du 20 au 26 mai 2026.

Quant aux élèves de la 4e année de l’enseignement secondaire ou baccalauréat, bac 2026, ils passeront les devoirs de contrôle avant le 2 mai 2026, tandis que les devoirs de synthèse se tiendront les 6, 7, 8, 11, 12 et 13 mai 2026.

