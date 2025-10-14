Météo en Tunisie : chutes de pluies éparses et provisoirement orageuses

La Météo en Tunisie se caractérise par un temps partiellement nuageux sur la plupart des régions qui sera parfois densément nuageux dans l’après midi du mardi 14 octobre 2025, avec des chutes de pluies éparses et provisoirement orageuses.

Ces pluies seront torrentielles sur les régions du Nord-Ouest et du Centre, incluant par la suite les régions de l’Est et localement les régions du Sud-Est, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera de secteur Sud au Nord et au Centre et de secteur Est au Sud relativement fort près des Côtes Est et faible à modéré à l’intérieur du pays.

La vitesse du vent se renforcera dépassant les 60 km/h sous forme de rafales lors de l’apparition des averses orageuses. La mer sera très agitée au golfe de Tunis et peu agitée à agitée dans le reste des côtes.

Les températures maximales seront comprises globalement entre 26 et 32 degrés et seront aux alentours de 24 degrés sur les hauteurs.