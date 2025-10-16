Cirque Orfei 2026 aux Berges du Lac : deux spectacles par jour du 17 octobre au 23 novembre

Cirque Orfei 2026 débarque aux Berges du Lac avec un spectacle inédit à ne pas manquer. Du 17 octobre au 23 novembre, le cirque installe son grand chapiteau près du lac de Tunis pour offrir deux spectacles par jour à 15h00 et 19h00, ainsi qu’un spectacle supplémentaire à 11h00 les dimanches et jours fériés.

Les billets du cirque Orfei sont déjà en vente au guichet du cirque et en ligne via le lien officiel disponible sur la page Facebook du cirque en Tunisie.

Les tarifs proposés sont adaptés à tous les budgets : 20 DT pour les places latérales, 26 DT pour les chaises, et 40 DT pour les loges, avec des réductions importantes pour les groupes, établissements, sociétés et amicales.

Basé aux Berges du Lac durant les prochaines semaines, le Cirque Orfei propose pour un public de tout âge un spectacle attractif, mêlant acrobaties, numéros avec des animaux, clownerie et effets visuels.

Tekiano